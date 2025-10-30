Đi bộ bao nhiêu bước để giảm nguy cơ bệnh tim và đột quỵ?

Sau đây, các bác sĩ tim mạch sẽ giải thích tác dụng của đi bộ đối với sức khỏe tim mạch, đồng thời trả lời câu hỏi trên.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Theo bác sĩ Ryan K. Kaple, Giám đốc Chương trình Tim cấu trúc - bẩm sinh tại Bệnh viện Đại học Hackensack (Mỹ), đi bộ là một dạng bài tập giúp tim khỏe hơn. Tim khỏe có thể bơm máu hiệu quả hơn với ít nỗ lực hơn, giúp giảm áp lực lên thành động mạch và hạ huyết áp. Tim mạnh hơn làm cho việc lưu thông máu trở nên hiệu quả hơn, giúp huyết áp ổn định, theo trang tin sức khỏe Eating Well.

Nhiều người duy trì thói quen đi bộ hằng ngày nhờ những lợi ích to lớn của nó đối với sức khỏe Ảnh: AI

Cải thiện sức khỏe mạch máu

Đi bộ đều đặn còn giúp các mạch máu hoạt động tốt hơn. Bác sĩ Kaple giải thích: Vận động thường xuyên kích thích giải phóng oxide nitric, giúp giãn nở mạch máu, cải thiện lưu thông máu và giảm huyết áp.

Bác sĩ Hany Demo, chuyên gia tim mạch tại Bệnh viện Swedish Covenant (Mỹ) bổ sung: Đi bộ nhiều mỗi ngày giúp thành mạch đàn hồi hơn, giảm huyết áp tâm thu và giảm gánh nặng cho tim.

Giảm căng thẳng và hỗ trợ cân nặng

Bác sĩ Kaple cho biết: Đi bộ nhanh là cách hiệu quả để hạ mức hoóc môn căng thẳng cortisol - yếu tố góp phần làm tăng huyết áp.

Ngoài ra, theo bác sĩ Srihari S. Naidu, Giáo sư Y khoa tại Trường Y New York (Mỹ), đi bộ giúp tăng độ nhạy insulin, giảm mỡ và viêm, từ đó cải thiện chức năng mạch máu và ổn định huyết áp. Giảm chỉ 2-5 kg cũng có thể giúp giảm đáng kể chỉ số huyết áp.

Đi bộ bao nhiêu bước là tốt nhất để giảm huyết áp?

Nghiên cứu cho thấy cứ đi bộ thêm 1.000 bước mỗi ngày có thể giảm 17% nguy cơ bệnh tim và đột quỵ, nhưng hiệu quả đạt đỉnh ở mức khoảng 10.000 bước mỗi ngày. Một số nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng đi khoảng 7.000 bước mỗi ngày giúp giảm 25% nguy cơ tim mạch, theo Eating Well.

Tốc độ cũng quan trọng. Đi bộ nhanh giúp hạ huyết áp đáng kể hơn ở người huyết áp cao hoặc tiền tăng huyết áp.

Điều quan trọng nhất là đều đặn. Bác sĩ Heather Shenkman, chuyên về tim mạch can thiệp và phòng ngừa, làm việc tại Mỹ, cho biết: Chỉ cần tăng từ 3.000 lên 5.000 bước mỗi ngày là đã có thể cải thiện sức khỏe tim mạch. Đạt được 10.000 bước càng tốt, nhưng điều quan trọng nhất là đi đều đặn để gặt hái lợi ích.

Hãy nhớ rằng mỗi bước chân bạn đi đều là một bước tiến tới huyết áp và trái tim khỏe mạnh hơn!