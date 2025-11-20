Ngày mới với tin tức sức khỏe: Cách đơn giản giúp giảm huyết áp cao

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: 5 thực phẩm giúp phụ nữ tuổi 40 giảm mỡ bụng hiệu quả; Loại vitamin D nào tốt cho sức khỏe nhất?; 5 loại trái cây giúp kiểm soát a xít uric cao...

Giảm huyết áp cao một cách tự nhiên: Hãy thêm 1 phần này vào bữa ăn!

Tăng huyết áp là yếu tố hàng đầu gây bệnh tim và đột quỵ, ảnh hưởng đến gần một nửa số người trưởng thành. Vì vậy, tìm ra cách để cải thiện huyết áp ngày càng cấp thiết.

Giờ đây, nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Mỹ Hypertension đã chỉ ra một chế độ ăn có thể cải thiện huyết áp.

Nghiên cứu quốc tế do các nhà khoa học châu Âu và Mỹ thực hiện, đã phân tích dữ liệu từ 14 thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng, bao gồm khoảng 2.700 người trưởng thành mắc bệnh tim mạch hoặc có nhiều yếu tố nguy cơ.

Chế độ ăn Địa Trung Hải có thể giúp giảm huyết áp, ngay cả ở những người có nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch Ảnh: AI

Những người tham gia được yêu cầu tuân theo chế độ ăn Địa Trung Hải hoặc một mô hình ăn uống khác và được theo dõi sự thay đổi của huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương.

Kết quả đã phát hiện chế độ ăn Địa Trung Hải có thể giúp giảm huyết áp, ngay cả ở những người có nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch.

Cụ thể, những người tuân theo chế độ ăn Địa Trung Hải ghi nhận sự cải thiện ở cả huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương. Trung bình, huyết áp tâm thu giảm khoảng 1,2 mmHg và huyết áp tâm trương giảm 1,8 mmHg so với nhóm đối chứng.

Loại vitamin D nào tốt cho sức khỏe nhất?

Vitamin D là dưỡng chất quan trọng đối với sức khỏe xương, tinh thần và hệ miễn dịch. Vitamin D còn được xem là yếu tố có khả năng hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa.

Tổng hợp dữ liệu từ 20 nghiên cứu công bố trên tạp chí Nutrition Reviews cho thấy vitamin D3, hay cholecalciferol, có khả năng nâng mức vitamin D trong máu một cách rõ rệt và ổn định hơn. D3 là dạng vitamin cơ thể tự tổng hợp khi da tiếp xúc với ánh nắng và có nhiều trong thực phẩm nguồn gốc động vật như cá béo.

Hầu hết chuyên gia cho rằng khó đạt đủ nhu cầu vitamin D hằng ngày chỉ bằng thực phẩm hoặc chỉ bằng phơi nắng Ảnh: AI

Bà Diane Lindsay Adler, chuyên gia dinh dưỡng và là giảng viên khoa nhi tại Trường Y New York Medical College (Mỹ), cho biết vitamin D2 có thể can thiệp vào quá trình chuyển hóa của D3.

Về mặt sinh học, cả vitamin D2 và D3 đều được gan chuyển hóa thành dạng vitamin D có thể đo lường trong máu. Tuy nhiên, D3 có khả dụng sinh học cao hơn và hiệu lực mạnh hơn, tạo ra mức tăng bền vững và rõ rệt hơn so với D2.

Bà Leigh Erin Connealy, Giám đốc Y khoa tại Center for New Medicine (Mỹ), khẳng định vitamin D3 có thời gian bán hủy dài hơn và liên kết tốt hơn với các protein vận chuyển vitamin D trong cơ thể.

Tuy vậy, những người hạn chế thực phẩm nguồn gốc động vật có thể lựa chọn vitamin D2 như một phương án phù hợp để đáp ứng nhu cầu cơ bản, dù hiệu quả không cao bằng vitamin D3.

Gout: 5 loại trái cây giúp kiểm soát a xít uric cao

Tăng a xít uric máu là yếu tố nguy cơ chính gây gout. Ngoài giảm món ăn giàu purin và tuân thủ hướng dẫn y tế, người bị gout nên ăn một số loại trái cây giàu nước, vitamin C để giảm viêm và nồng độ a xít uric.

Trái cây cung cấp nước, chất xơ và nhiều chất chống ô xy hóa. Đặc biệt, một số loại trái cây có thể giúp kiểm soát a xít uric bằng cách giúp cơ thể bài tiết uric tốt hơn, giảm căng thẳng ô xy hóa và giảm nhẹ viêm nhiễm do gout.

Vitamin C trong kiwi giúp cơ thể đào thải a xít uric tốt hơn qua thận ẢNH: AI

Những loại trái cây có thể góp phần giúp kiểm soát a xít uric gồm:

Kiwi. Kiwi là nguồn vitamin C dồi dào. Vitamin C có thể giúp cơ thể đào thải a xít uric tốt hơn qua thận. Một số nghiên cứu cho thấy bổ sung vitamin C làm tăng lượng a xít uric được thải ra và giúp giảm nhẹ nồng độ của chúng trong máu.

Kiwi có lượng purin thấp, đồng thời cung cấp chất xơ và nước. Do đó, ăn kiwi như một phần khẩu phần hằng ngày là lựa chọn an toàn để giúp kiểm soát a xít uric.

Dưa hấu. Dưa hấu chứa tới hơn 90% là nước, giúp tăng thể tích nước tiểu và tăng thải a xít uric. Nhiều nghiên cứu thực nghiệm trên động vật cho thấy chiết xuất hoặc bột dưa hấu làm giảm nồng độ a xít uric trong máu.

Dưa hấu chứa chất chống ô xy hóa polyphenol. Chất này giúp giảm nhẹ quá trình tạo a xít uric, đồng thời tăng thải chúng qua thận. Đây là loại trái cây ít purin, giàu nước nên rất phù hợp trong chế độ ăn kiểm soát a xít uric.

Lựu. Hạt và nước ép lựu giàu polyphenol cùng nhiều chất chống ô xy hóa khác. Một số nghiên cứu sơ bộ trên cả người và động vật cho thấy lựu có khả năng làm giảm nồng độ a xít uric trong máu và cải thiện chỉ dấu tổn thương thận.