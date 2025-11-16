Ngày mới với tin tức sức khỏe: Loại dầu thực vật nào giúp bảo vệ tim?

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Bác sĩ lưu ý cách tắm đêm an toàn; 4 căn bệnh nam giới dễ mắc hơn phụ nữ; 3 sai lầm khi tập gym khiến testosterone lao dốc...

4 loại dầu thực vật bảo vệ tim mạch cần có trong bếp

Có 4 loại dầu thực vật bảo vệ tim mạch trong nhà bếp không chỉ giúp món ăn thêm ngon mà còn có lợi cho sức khỏe. Điều này rất quan trọng khi tỷ lệ mắc bệnh tim mạch ngày càng tăng.

Thay thế các chất béo có hại, chẳng hạn mỡ động vật, bằng các chất béo có lợi từ 4 loại dầu thực vật bảo vệ tim mạch, giúp cải thiện chỉ số mỡ máu, giảm cholesterol "xấu" LDL và giảm viêm.

Dầu hướng dương có tác dụng giảm cholesterol có hại và nguy cơ xơ vữa động mạch ẢNH: AI

4 loại dầu thực vật bảo vệ tim mạch mà mỗi nhà nên có trong bếp, gồm:

Dầu ô liu nguyên chất. Dầu ô liu nguyên chất được chiết xuất từ trái ô liu bằng phương pháp ép lạnh, giữ lại nhiều hợp chất sinh học có lợi như polyphenol.

Nhiều bằng chứng nghiên cứu kết luận rằng tiêu thụ dầu ô liu, đặc biệt loại nguyên chất, có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Một nghiên cứu đăng trên chuyên san BMC Medicine phát hiện dùng dầu ô liu sẽ cải thiện một số yếu tố nguy cơ tim mạch như béo phì và huyết áp cao.

Dầu hướng dương. Dầu hướng dương có hàm lượng a xít oleic cao là loại có tỷ lệ a xít oleic từ 75% trở lên. A xít oleic là một chất béo không bão hòa đơn.

Loại a xít béo này khi vào cơ thể sẽ làm thay đổi thành phần lipoprotein trong máu theo hướng có lợi. Lipoprotein có chức năng vận chuyển cholesterol và chất béo trung tính trong máu đến các tế bào trong cơ thể. Hệ quả là giảm cholesterol có hại và giảm nguy cơ xơ vữa.

Bác sĩ lưu ý cách tắm đêm an toàn

Việc tắm đêm tiềm ẩn nhiều nguy cơ với sức khỏe. Nếu bắt buộc phải tắm đêm, hãy tham khảo cách tắm đêm an toàn được chia sẻ từ bác sĩ.

Hiểu lầm phổ biến về tắm đêm. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Thiện Niềm, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Gia An 115 (TP.HCM), một trong những hiểu lầm phổ biến nhất là “chỉ cần tắm nước ấm thì tắm đêm sẽ không gây hại”. Thực tế, dù dùng nước ấm, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột khi cơ thể đang mệt, đói hoặc sau khi vận động mạnh có thể làm giãn mạch ngoại vi, dễ dẫn đến tụt huyết áp, rối loạn nhịp tim hoặc đột quỵ ở người có bệnh nền.

Nhiều người cho rằng tắm đêm giúp dễ ngủ, nhưng điều này chỉ đúng nếu tắm nước ấm khoảng 1 đến 2 giờ trước khi ngủ và lau khô, giữ ấm cơ thể. Ngược lại, tắm sát giờ ngủ (đặc biệt tắm nước lạnh) có thể gây rối loạn giấc ngủ do thân nhiệt giảm đột ngột, làm rối loạn điều hòa thần kinh thực vật, dẫn đến mất ngủ, nhức đầu hoặc cảm lạnh.

Nếu bắt buộc phải tắm đêm, nên tắm bằng nước ấm, nhiệt độ khoảng 37-40 độ C, trong phòng kín gió Ảnh: AI

Nếu bắt buộc phải tắm đêm, bác sĩ Thiện Niềm lưu ý một số điều sau để đảm bảo an toàn cho sức khỏe:

Không nên tắm ngay sau khi làm việc nặng, tập thể dục hoặc vừa uống rượu bia.

Nên tắm bằng nước ấm, nhiệt độ khoảng 37-40 độ C, trong phòng kín gió.

Không nên gội đầu quá muộn hoặc để tóc ướt đi ngủ.

Thời gian tắm nên ngắn, khoảng 5-10 phút. Sau khi tắm, cần lau khô người và sấy khô tóc trước khi nằm nghỉ.

Nếu thường xuyên phải tắm khuya, nên chủ động tạo thói quen khởi động nhẹ, làm ấm cơ thể trước khi vào phòng tắm, đồng thời chú ý theo dõi sức khỏe định kỳ nếu có bệnh nền.

4 căn bệnh nam giới dễ mắc hơn phụ nữ

Có một số bệnh nam giới dễ mắc hơn phụ nữ. Điều này không phải do giới tính mặc nhiên quyết định bệnh tật mà do kết hợp của hoóc môn, di truyền, giải phẫu và các thói quen như hút thuốc, rượu bia.

Những bệnh nam giới dễ mắc hơn phụ nữ, có thể kể đến như sau:

Gout. Gout là loại viêm khớp xảy ra do lắng đọng tinh thể urate trong khớp xương, hình thành do nồng độ axit uric trong máu cao. Các dữ liệu dịch tễ cho thấy gout phổ biến ở nam giới hơn phụ nữ.

Bệnh gout gây viêm sưng ở các khớp xương như mắt cá chân, ngón chân cái và có tỷ lệ mắc ở nam giới cao hơn phụ nữ ẢNH MINH HỌA: AI

Nguyên nhân chính là do nam giới thường có mức axit uric cao hơn do khác biệt nội tiết. Ở phụ nữ, hoóc môn nữ estrogen có tác dụng tăng thải axit uric. Trong khi đó, nam giới thường có chế độ ăn giàu purin, uống nhiều rượu bia hơn và tỷ lệ béo phì, mắc các bệnh mạn tính kèm theo cũng cao hơn.

Gout thường biểu hiện bằng các cơn viêm khớp cấp, thường là ở ngón chân cái, mắt cá chân, mu bàn chân hay cổ tay. Nếu không điều trị, gout có thể tiến triển thành tổn thương khớp. Để phòng ngừa, nam giới cần giảm rượu bia, thực phẩm giàu purin như thịt nội tạng, một số loại hải sản, đồng thời kiểm soát cân nặng.

Sỏi thận. Nhiều điều tra dịch tễ ghi nhận tỷ lệ mắc sỏi thận ở nam giới cao hơn phụ nữ. Nguyên nhân là do khác biệt trong chuyển hóa tiết niệu, thói quen ăn uống nhiều muối, protein và các hoóc môn ảnh hưởng tới bài tiết canxi, oxalat. Cách phòng ngừa với sỏi thận là uống nhiều nước, giảm muối, hạn chế ăn quá nhiều protein động vật.