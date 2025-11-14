Ngày mới với tin tức sức khỏe: Thêm 4 lựa chọn buổi sáng giúp gan khỏe

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Bôi nước chanh, tỏi, muối sau khi bị mèo cắn có giúp ngừa dại?; Huyết áp vẫn biến động dù uống thuốc đều, nguyên nhân do đâu?; Mỡ máu cao, chọn gạo lứt hay yến mạch tốt hơn...

4 thức uống buổi sáng giúp ngăn gan nhiễm mỡ

Lối sống ít vận động và chế độ ăn nhiều chất béo có hại sẽ khiến gan nhiễm mỡ, làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ. Gan nhiễm mỡ kéo dài có thể gây viêm gan, xơ gan, thậm chí ung thư gan.

Một số thống kê cho thấy hơn 25% dân số toàn cầu mắc gan nhiễm mỡ. Tỷ lệ đang ngày càng tăng ở người trẻ.

Bột nghệ pha với mật ong chứa các dưỡng chất có thể thúc đẩy quá trình khử độc của gan ẢNH: AI

Một số loại thức uống buổi sáng sau có thể giúp kích hoạt enzyme tiêu hóa, hỗ trợ chuyển hóa lipid và ngăn ngừa mỡ tích tụ trong gan.

Nước chanh ấm. Uống một ly nước chanh ấm vào buổi sáng giúp khởi động hệ tiêu hóa bằng cách kích thích gan tiết mật. Đây là loại dịch tiêu hóa thiết yếu để phân giải chất béo.

Nhóm chất polyphenol trong chanh làm tăng hoạt tính của các enzyme chống ô xy hóa trong gan và giảm sự tích tụ chất béo trung tính. Ngoài ra, vitamin C hoạt động như một chất xúc tác cho các enzyme tham gia vào quá trình chuyển hóa a xít amin và loại bỏ chất độc trong gan.

Uống nước chanh ấm khi bụng đói còn điều hòa độ pH dạ dày, từ đó cải thiện hấp thu dinh dưỡng và giảm tình trạng đầy hơi. Tuy nhiên, nên pha loãng nước chanh với nước ấm theo tỷ lệ nửa trái chanh trong 250 ml nước để tránh kích ứng niêm mạc dạ dày.

Trà gừng. Uống trà gừng buổi sáng sẽ làm tăng tiết enzyme tiêu hóa. Cụ thể, gừng chứa các dưỡng chất có thể kích thích enzyme lipase, amylase và trypsin. Đây là 3 enzyme tiêu hóa chính của tuyến tụy, từ đó tăng cường phân giải chất béo, tinh bột và protein.

Hoạt chất 6-gingerol và shogaol trong gừng có đặc tính chống viêm mạnh, giúp giảm căng thẳng ô xy hóa ở gan. Đây là yếu tố gây tổn thương tế bào gan và tích tụ mỡ. Để đạt hiệu quả, mọi người hãy pha 2-3 lát gừng tươi với 250 ml nước sôi, để nguội khoảng 5 phút trước khi uống.

Huyết áp vẫn biến động dù uống thuốc đều, nguyên nhân do đâu?

Bữa sáng đóng vai trò điều tiết nhịp sinh học, giúp cơ thể khởi động chuyển hóa năng lượng và điều hòa hoóc môn insulin. Tất cả đều ảnh hưởng đến mạch máu và tim. Do đó, nhịn ăn sáng cũng tác động đến huyết áp.

Dù vẫn uống thuốc đúng giờ nhưng bỏ bữa sáng vẫn có thể khiến huyết áp tăng. Nguyên nhân do những cơ chế sau:

Hoóc môn căng thẳng tăng cao. Khi bỏ bữa sáng, lượng đường huyết giảm khiến cơ thể kích hoạt tăng tiết các loại hoóc môn gây căng thẳng như cortisol, adrenaline và noradrenaline. Những hoóc môn này có tác dụng huy động năng lượng dự trữ nhưng đồng thời cũng làm co mạch máu và tăng nhịp tim, dẫn đến huyết áp tăng tạm thời.

Bỏ ăn sáng có thể làm huyết áp khó kiểm soát dù uống thuốc đầy đủ ẢNH: AI

Cortisol cũng ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc hạ huyết áp nhóm chẹn beta hoặc ức chế men chuyển. Hệ quả làm giảm tác dụng kiểm soát huyết áp trong buổi sáng.

Tăng sức căng thành mạch. Bữa sáng giúp duy trì mức đường huyết ổn định sau một giấc ngủ dài. Khi nhịn ăn quá lâu, mức glucose trong máu giảm, cơ thể phản ứng bằng cách tiết thêm hoóc môn glucagon và adrenaline để huy động năng lượng từ gan. Trong đó, adrenaline còn có tác dụng kích thích tim đập nhanh và co mạch, khiến huyết áp có thể dao động tăng tạm thời, đặc biệt vào buổi sáng.

Mỡ máu cao: Chọn gạo lứt hay yến mạch tốt hơn

Khi bị mỡ máu cao, bác sĩ thường khuyên nên ưu tiên ăn ngũ cốc nguyên hạt để giảm cholesterol trong máu. Yến mạch và gạo lứt nằm trong số các loại ngũ cốc tốt nhất cho sức khỏe.

Cả yến mạch và gạo lứt đều là thực phẩm lành mạnh. Thế nhưng, chúng tác động đến mỡ máu theo 2 cơ chế khác nhau.

Yến mạch là thực phẩm có lợi cho sức khỏe Ảnh: AI

Với yến mạch, loại ngũ cốc nguyên hạt này chứa một loại chất xơ hòa tan đặc biệt gọi là beta-glucan. Khi đi vào ruột, beta-glucan hút nước tạo thành lớp gel nhớt, làm chậm quá trình hấp thu chất béo và cholesterol.

Không chỉ vậy, lớp gel còn giữ lại muối mật, thành phần chính của dịch mật, được gan tổng hợp từ cholesterol để tiêu hóa chất béo. Khi muối mật bị thải ra ngoài theo phân, gan buộc phải sử dụng thêm cholesterol trong máu để tạo muối mật mới, nhờ đó mức cholesterol "xấu" LDL giảm xuống.

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san American Journal of Clinical Nutrition cho thấy ăn ít nhất 3 gram beta-glucan mỗi ngày trong vòng vài tuần có thể giảm cholesterol "xấu" LDL trung bình 0,25 mmol/L. Lượng beta-glucan này tương đương khoảng 60-80 gram yến mạch. Hiệu quả rõ hơn ở người có mỡ máu cao hoặc tiểu đường loại 2.