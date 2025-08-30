Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Bác sĩ: Người bệnh gout nên và không nên ăn gì?

Lê Cầm
Lê Cầm
30/08/2025 04:09 GMT+7

Người bệnh gout nên có chế độ ăn hướng đến việc giữ axit uric máu trong ngưỡng an toàn, hạn chế tái phát cơn gout cấp, phòng ngừa biến chứng và bảo vệ chức năng thận.

Bác sĩ Lê Nhất Duy, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3 cho biết, gout mạn tính là giai đoạn bệnh tiến triển lâu dài, khi nồng độ axit uric trong máu duy trì cao trong thời gian dài, dẫn đến lắng đọng tinh thể urat ở khớp, mô mềm và đôi khi ở thận. Người bệnh gout có thể có các hạt tophi quanh khớp, cơn đau tái phát nhiều lần và nguy cơ biến chứng thận. Mục tiêu chế độ ăn là duy trì axit uric máu ở mức an toàn, giảm tần suất tái phát cơn cấp, ngăn biến chứng và bảo vệ chức năng thận.

Nguyên tắc dinh dưỡng cho người bệnh gout

"Nguyên tắc dinh dưỡng là duy trì lượng purin ở mức thấp - trung bình (100-150 mg purin/ngày); hạn chế thịt đỏ, nội tạng, hải sản giàu purin; tăng rau xanh, trái cây tươi, ngũ cốc nguyên hạt; duy trì cân nặng hợp lý, tránh tăng cân; uống đủ 2-3 lít nước mỗi ngày (nước lọc hoặc khoáng kiềm nhẹ); tránh rượu bia, đồ uống nhiều đường", bác sĩ Duy chia sẻ.

Thực phẩm cần hạn chế:

  • Nội tạng động vật: gan, thận, lòng, óc.
  • Hải sản nhiều purin: cá trích, cá mòi, cá cơm, tôm, cua, sò, hàu.
  • Thịt đỏ: bò, cừu, dê, heo mỡ.
  • Rau và đậu giàu purin: măng tây, rau bina, nấm, đậu khô, đậu Hà Lan.
  • Thức uống: bia, rượu vang, rượu mạnh, nước ngọt có đường, trà sữa.
  • Thực phẩm chế biến sẵn: xúc xích, thịt hộp, nước dùng cô đặc.
Bác sĩ: Người bệnh gout nên và không nên ăn gì? - Ảnh 1.

Các nhóm thực phẩm người bệnh gout nên hạn chế

LÊ CẦM

Thực phẩm nên ăn thường xuyên: 

  • Ngũ cốc nguyên hạt và tinh bột: cơm gạo lứt, bánh mì nguyên cám, yến mạch, khoai lang, khoai tây.
  • Rau củ quả: bí đỏ, cải xanh, cải thảo, cà chua, cà rốt, su su, dưa leo, táo, lê, dưa hấu, cherry.
  • Sữa ít béo và chế phẩm: sữa tươi ít béo, sữa chua, phô mai ít béo – giúp giảm acid uric
  • Thịt trắng: thịt gà bỏ da, cá trắng (ăn 2–3 lần/tuần, lượng vừa phải).
  • Dầu thực vật: dầu oliu, dầu đậu nành, dầu hướng dương.

Bác sĩ Duy lưu ý người bệnh cần duy trì cân nặng hợp lý, tập thể dục đều đặn (30 phút/ngày), không bỏ bữa, không ăn kiêng quá mức, theo dõi định kỳ nồng độ axit uric và chức năng thận. Ngoài ra, kết hợp dùng thuốc hạ axit uric (theo chỉ định) và chế độ ăn hợp lý, tăng các thực phẩm giàu vitamin C (cam, kiwi, ổi) để hỗ trợ giảm axit uric.

Gợi ý thực đơn 1 ngày cho người gout mạn tính

  • Bữa sáng: Bánh mì nguyên cám + trứng luộc (1 quả) + 1 ly sữa ít béo.
  • Bữa phụ sáng: 1 quả táo hoặc lê.
  • Bữa trưa: Cơm gạo lứt + cá quả hấp + bí đỏ luộc + canh cải xanh.
  • Bữa phụ chiều: Sữa chua không đường + vài quả cherry.
  • Bữa tối: Cháo yến mạch cà rốt + ức gà áp chảo + dưa leo.
  • Trước ngủ: Ly sữa ấm ít béo.

