Sức khỏe

Huyết áp cao: Uống cà phê lưu ý 3 nguyên tắc sau

Thiên Lan
19/11/2025 14:34 GMT+7

Nhiều người không thể bắt đầu ngày mới nếu thiếu tách cà phê. Tuy nhiên, với khoảng 1/3 người trưởng thành mắc bệnh huyết áp cao. Câu hỏi đặt ra là người huyết áp cao lưu ý gì khi uống cà phê?

Sau đây, cô Jamie Johnson, chuyên gia dinh dưỡng đang làm việc tại Phòng khám Palmetto Primary Care Physicians (Mỹ), giải thích rõ điều gì xảy ra cho huyết áp khi bạn nhâm nhi tách cà phê yêu thích và chỉ ra mẹo hay để người bệnh huyết áp cao uống cà phê mà vẫn đảm bảo sức khỏe.

Chuyên gia Johnson cho biết cà phê có thể gây tăng huyết áp tạm thời ở cả người bình thường và người huyết áp cao.

Huyết áp cao: Uống cà phê lưu ý 3 nguyên tắc sau - Ảnh 1.

Có 3 nguyên tắc giúp người huyết áp cao thưởng thức cà phê trọn vẹn

Ảnh: AI

Tác động ngắn hạn của cà phê lên huyết áp

Uống cà phê có thể làm huyết áp tâm thu tăng 3-14 mmHg và huyết áp tâm trương tăng 4-13 mmHg. Ví dụ, chỉ số huyết áp 120/80 có thể lên tới 134/93 sau khi uống cà phê.

Cà phê là chất kích thích, làm tăng hoạt động của não bộ và hệ thần kinh, ảnh hưởng đến mạch máu và tim trong 30 phút đến 2 giờ. Khi vào máu, cà phê tương tác với các hoóc môn, thụ thể não và chất dẫn truyền thần kinh. Nó phản ứng với mạch máu làm hẹp động mạch và tĩnh mạch, làm tăng huyết áp, theo Verywell Health.

Chuyên gia Johnson giải thích: Mặc dù cà phê gây tăng huyết áp tạm thời, nhưng không làm tăng nguy cơ huyết áp cao mạn tính. Người huyết áp cao vẫn có thể thưởng thức cà phê, nhưng tùy vào mức huyết áp và mức độ uống cà phê.

Bổ sung vitamin C: Ăn rau củ nào tốt hơn trái cam?

3 nguyên tắc vàng khi người huyết áp cao uống cà phê

Chuyên gia Johnson lưu ý người huyết áp cao nên tuân thủ 3 nguyên tắc vàng sau đây:

  • Uống vừa phải.
  • Theo dõi huyết áp thường xuyên.
  • Tốt nhất nên tham khảo ý kiến bác sĩ về lượng cà phê nên uống để vừa thưởng thức cà phê, vừa bảo vệ tim mạch, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Ngay cả đối với người không mắc huyết áp cao, vẫn nên uống cà phê vừa phải, 1 - 3 tách mỗi ngày - có thể có lợi cho tim mạch với người uống thường xuyên. Nghiên cứu của Brazil bao gồm 8.780 người trong độ tuổi từ 35-74 tham gia cho thấy người uống cà phê vừa phải ít có nguy cơ tăng huyết áp hơn người không uống cà phê.

Khám phá thêm chủ đề

