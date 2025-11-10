Huyết áp cao hay lượng đường cao gây hại thận nhiều hơn?

Trong 2 yếu tố gây hại cho thận vừa nêu, thì đường huyết cao kéo dài thường để lại hậu quả nặng nề hơn, theo tờ The Indian Express (Ấn Độ).

Huyết áp cao âm thầm làm tổn thương mạch máu trong thận

Theo ông Parin Sangoi, bác sĩ tim mạch tại Bệnh viện Wockhardt (Mumbai, Ấn Độ), thận hoạt động như những bộ lọc tự nhiên, phụ thuộc vào các mạch máu khỏe mạnh và đàn hồi.

Khi huyết áp tăng cao kéo dài, các mạch máu này bị tổn thương, khiến thận không còn lọc máu hiệu quả như bình thường. Tổn thương này diễn ra âm thầm, tích tụ qua nhiều năm trước khi người bệnh có thể nhận thấy triệu chứng.

Khi huyết áp tăng cao kéo dài, các mạch máu này bị tổn thương, khiến thận không còn lọc máu hiệu quả như bình thường Ảnh: AI

Huyết áp cao kéo dài làm cho các mạch máu nhỏ bên trong thận phải chịu áp lực thường xuyên. Theo thời gian, các mạch này trở nên cứng và hẹp lại, làm giảm khả năng lọc chất thải và cân bằng dịch trong cơ thể. Tình trạng này nếu không được kiểm soát có thể dẫn đến bệnh thận mạn tính, một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến người bệnh phải chạy thận hoặc ghép thận.

Người bệnh cần theo dõi huyết áp thường xuyên, dùng thuốc đúng hướng dẫn của bác sĩ, duy trì chế độ ăn ít muối (dưới 2.000 mg natri mỗi ngày, tương đương khoảng 5 gram muối), tập thể dục đều đặn, không hút thuốc và kiểm soát đường huyết nếu mắc bệnh tiểu đường.

Đường huyết cao làm thận quá tải và suy yếu dần

Trong khi đó, đường huyết cao kéo dài cũng gây áp lực lớn lên thận.

Ông Vijay Negalur, Trưởng khoa Tiểu đường tại Bệnh viện KIMS (Thane, Ấn Độ), cho biết khi lượng đường trong máu tăng cao, thận phải làm việc nhiều hơn để lọc và loại bỏ đường dư thừa.

Khi lượng đường trong máu tăng cao, thận phải làm việc nhiều hơn để lọc và loại bỏ đường dư thừa Ảnh: AI

Lượng đường này gây áp lực lên các mao mạch nhỏ bên trong thận, làm chúng yếu dần và giảm khả năng lọc máu. Khi thận bị tổn thương, protein trong máu có thể rò rỉ vào nước tiểu, dấu hiệu cho thấy thận đang chịu áp lực quá lớn. Tình trạng này kéo dài dẫn đến bệnh thận do tiểu đường, trong đó chức năng lọc của thận giảm dần theo thời gian.

Để bảo vệ thận, việc duy trì đường huyết ổn định là yếu tố then chốt. Người bệnh nên ăn uống điều độ, tránh tiêu thụ quá nhiều thực phẩm chứa đường tinh luyện, bánh kẹo, nước ngọt và các sản phẩm chế biến sẵn.

Lượng đường bổ sung không nên vượt quá 25 gram mỗi ngày, tương đương khoảng 6 muỗng cà phê.

Đường huyết cao gây tổn thương thận tiến triển nhanh hơn

Theo bác sĩ Negalur, cả huyết áp cao và đường huyết cao đều gây tổn thương thận, nhưng đường huyết cao kéo dài thường gây hại trực tiếp và tiến triển nhanh hơn.

Tiểu đường không được kiểm soát trong nhiều năm làm tổn thương vĩnh viễn tiểu cầu thận. Quá trình này diễn ra âm thầm, không gây đau đớn nhưng dẫn đến bệnh thận do tiểu đường ở giai đoạn cuối, khiến người bệnh phải phụ thuộc vào chạy thận.

Bác sĩ Negalur khuyến nghị, việc kiểm soát đồng thời đường huyết và huyết áp là yếu tố quyết định để bảo vệ chức năng thận.