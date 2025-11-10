Ngưng thuốc khi huyết áp ổn định: Sai lầm có thể gây nguy hiểm

Dừng thuốc không đúng cách không chỉ khiến huyết áp mất kiểm soát mà còn dễ dẫn đến các biến chứng tim mạch nguy hiểm. Với người bị huyết áp cao, khi huyết áp đo được đã giảm xuống giới hạn bình thường là dưới 130/80 mmHg thì không có nghĩa là bệnh đã khỏi, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Trong nhiều trường hợp, tự ý ngưng uống thuốc điều trị huyết áp cao sẽ khiến huyết áp tăng vọt ẢNH MINH HỌA: AI

Nguy cơ khi dừng thuốc huyết áp đột ngột

Huyết áp cao là bệnh mạn tính. Mức huyết áp ổn định thường là kết quả của kết hợp giữa thuốc điều trị và thay đổi lối sống, chẳng hạn giảm muối, tập thể dục, giảm cân và bỏ thuốc lá.

Lúc bình thường, cơ thể duy trì huyết áp thông qua một hệ thống điều hòa phức tạp giữa mạch máu, thận và hệ thần kinh. Khi dùng thuốc hạ huyết áp, hệ thống này thích nghi với tình trạng được thuốc trợ giúp.

Nếu đột ngột dừng thuốc, sự cân bằng này bị phá vỡ, dẫn đến co mạch, tăng hoạt động thần kinh giao cảm và tăng huyết áp nhanh chóng. Ngoài ra, người từng bị huyết áp cao thường đã có tổn thương mạch máu mạn tính. Do đó, ngưng thuốc khiến áp lực máu không được kiểm soát và gây tổn hại thêm.

Cộng thêm yếu tố thay đổi lối sống không được duy trì, huyết áp sẽ tăng trở lại chỉ sau vài tuần hoặc vài tháng. Do đó, đây là những lý do bác sĩ luôn khuyến cáo không được dừng thuốc đột ngột.

Tuy nhiên, không phải lúc nào người bệnh huyết áp cao cũng phải dùng thuốc suốt đời. Một số trường hợp có thể xem xét giảm hoặc ngừng thuốc nếu đáp ứng đủ điều kiện như huyết áp ổn định trong thời gian dài, duy trì lối sống lành mạnh, không có tổn thương tim, thận, não và chỉ đang dùng một loại thuốc duy nhất. Thế nhưng, quyết định này theo sau đó là cần có sự giám sát y tế.

Ngược lại, ngưng thuốc không được khuyến nghị nếu người bệnh có tiền sử bệnh tim, suy thận, đột quỵ, huyết áp từng rất cao hoặc đang dùng nhiều loại thuốc. Trong những trường hợp này, dừng uống thuốc có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt nếu không theo dõi huyết áp thường xuyên, theo Healthline.