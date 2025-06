Nhức đầu: khi nào là dấu hiệu cảnh báo huyết áp tăng quá cao?

Có những cơn nhức đầu đặc trưng liên quan đến huyết áp cao, đặc biệt khi huyết áp tăng quá mức. Phân biệt giữa nhức đầu do căng thẳng và nhức đầu do tăng huyết áp là cực kỳ quan trọng, giúp người bệnh can thiệp kịp thời, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Tăng huyết áp quá cao có thể gây nhức đầu ẢNH: AI

Trên thực tế, nhức đầu và huyết áp cao có những mối liên hệ nhất định với nhau. Thông thường, nhức đầu không trực tiếp gây ra huyết áp cao. Tuy nhiên, trong một số tình huống nhất định, cơn đau nhức dữ dội hoặc kéo dài sẽ gây căng thẳng tâm lý, từ đó làm tăng huyết áp tạm thời.

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA), đây là phản ứng sinh lý khi trải qua đau đớn hay căng thẳng. Cơ thể sẽ tiết nhiều hoóc môn adrenaline và cortisol hơn, khiến tim đập nhanh, mạch máu co lại và làm tăng huyết áp.

Tuy nhiên, trong đa số các trường hợp, mối quan hệ diễn ra ngược lại. Huyết áp tăng quá cao lại là nguyên nhân gây ra nhức đầu. Đây là lý do vì sao Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến cáo không nên xem nhẹ bất kỳ cơn nhức đầu bất thường nào, đặc biệt nếu đi kèm chóng mặt, mờ mắt hoặc khó thở.

Ngoài ra, nhức đầu do huyết áp cao sẽ khác các loại nhức đầu thông thường. Nhức đầu do huyết áp cao thường xuất hiện khi huyết áp tăng lên đến mức rất cao, vượt ngưỡng 180/120 mmHg.

Cơn nhức đầu trong trường hợp này có một số đặc điểm như đau âm ỉ hoặc như có áp lực mạnh ở vùng sau đầu, cảm giác nặng đầu như thể có gì đó đè lên, không thuyên giảm dù đã nghỉ ngơi. Nhiều trường hợp còn kèm theo chóng mặt, chảy máu cam, buồn nôn, mờ mắt.

Nhức đầu do huyết áp cao thường xuất hiện vào sáng sớm, thời điểm huyết áp tự nhiên cao nhất. Trái lại, nhức đầu do căng thẳng thường gây cảm giác căng hai bên đầu, mức độ nhức từ nhẹ đến vừa, có thể cải thiện khi nghỉ ngơi, uống nước hoặc xoa bóp.

Việc điều trị nhức đầu do huyết áp cao không đơn giản là uống thuốc giảm đau. Trước tiên, người bệnh cần đo huyết áp ngay lập tức để xác định nguyên nhân. Nếu huyết áp trên 180/120 mmHg và kèm các triệu chứng nghiêm trọng, chẳng hạn đau ngực, khó thở, rối loạn thị giác, thì hãy gọi cấp cứu ngay lập tức. Đây có thể là tình trạng tăng huyết áp nguy hiểm và cần can thiệp y tế khẩn cấp.

Trong các trường hợp nhẹ hơn, bác sĩ có thể kê các loại thuốc hạ huyết áp hay thuốc giãn mạch. Ngoài ra, giảm muối, giảm cân, tập thể dục, bỏ thuốc lá và kiểm soát căng thẳng cũng giúp kiểm soát tốt huyết áp, theo Medical News Today.