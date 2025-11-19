Tác động nguy hiểm khi dùng thuốc huyết áp mà vẫn uống rượu bia

Khi dùng thuốc huyết áp mà vẫn uống rượu bia, mạch máu sẽ xuất hiện những hiện tượng sau:

Giãn mạch cấp tính

Rượu bia sau khi vào cơ thể có tác dụng giãn mạch, tức làm thành mạch giãn ra, lưu lượng máu tăng lên và huyết áp có thể hạ xuống. Trong khi đó, nhiều loại thuốc hạ huyết áp cũng có tác dụng giãn mạch, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Vì vậy, nếu đang dùng thuốc hạ huyết áp thì uống rượu bia sẽ làm tăng thêm hiệu ứng giãn mạch. Hệ quả có thể dẫn tới hạ huyết áp quá mức, chóng mặt, thậm chí ngất xỉu.

Rượu bia có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc điều trị huyết áp cao ẢNH MINH HỌA: AI

Tương tác thuốc

Uống rượu bia khi dùng thuốc huyết áp còn dẫn tới tương tác thuốc. Với mạch máu, rượu bia ảnh hưởng tới enzyme gan, làm thay đổi nồng độ thuốc trong huyết tương, khiến thuốc có thể mạnh hơn hoặc yếu hơn. Tác động này tùy loại thuốc. Hệ quả là làm thành mạch giãn hoặc co lại quá mức.

Tổn thương nội mạc

Uống rượu bia trong thời gian dài có thể khiến thành mạch bị tổn thương. Hệ quả là ảnh hưởng đến cấu trúc chức năng mạch máu.

Cụ thể, rượu bia làm gia tăng căng thẳng ô xy hóa, giảm hàm lượng chất giãn mạch nitric oxide. Đồng thời, rượu bia cũng kích thích chất co mạch mạnh endothelin-1 và làm tăng phản ứng viêm nội mạc.

Kết quả là thành mạch dày lên, khiến khả năng co giãn mạch bị giảm. Niêm mạc mạch máu chịu áp lực nhiều hơn. Tình trạng này làm tăng nguy cơ biến chứng như nhồi máu cơ tim, đột quỵ.

Tăng huyết áp tái phát

Các bằng chứng nghiên cứu cho thấy rượu bia có liên quan đến tăng huyết áp và nguy cơ mắc huyết áp cao. Do đó, uống rượu bia thường xuyên sẽ làm huyết áp tăng lên.

Qua thời gian, thành mạch dày lên và giảm khả năng giãn mạch. Điều này làm cho thuốc hạ huyết áp khó đưa huyết áp trở về mức an toàn, dù trước đó huyết áp có giảm thì cũng dễ tái phát cao trở lại. Khi mạch máu phải chịu tải lớn hơn, tổn thương mạch diễn ra nhanh hơn và khả năng kiểm soát huyết áp càng bị suy giảm, theo Healthline.