Có vấn đề sức khỏe sau, bạn không nên uống rượu bia

1. Huyết áp cao

Chuyên gia dinh dưỡng Amy Gorin - đang làm việc tại Mỹ, cho biết uống nhiều rượu trong thời gian dài có thể gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng cho tim mạch. Việc uống rượu khi đã bị huyết áp cao có thể khiến bệnh tim chuyển biến xấu đi, thậm chí dẫn đến đột quỵ.

"Thông tin từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết cứ 100 ca tử vong trên toàn cầu xảy ra do bệnh tăng huyết áp thì có 7 ca là do sử dụng rượu", bà Gorin nói rõ, theo trang tin Eat This, Not That!

Việc uống nhiều bia rượu tác động xấu đến sức khỏe của gan SHUTTERSTOCK

2. Men gan cao

Việc uống nhiều bia rượu tác động rất xấu đến sức khỏe của gan. Nếu kết quả kiểm tra cho thấy men gan cao, điều đó là dấu hiệu cho thấy gan của bạn cần được nghỉ ngơi. Nếu vẫn tiếp tục uống rượu bia trong thời gian này, thì tình hình có thể xấu đi nhanh chóng.

3. Khó ngủ ban đêm, buồn ngủ ban ngày

Chuyên gia dinh dưỡng Kylie Ivanir (đang làm việc tại Mỹ) cho biết mặc dù rượu giúp mọi người dễ đi vào giấc ngủ nhờ đặc tính an thần, nhưng thực tế nó lại ngăn cơ thể ngủ sâu.

Theo đó, sự ức chế vasopressin (loại hormone ngăn mất nước) dẫn đến việc đi tiểu thường xuyên, điều này không giúp ích cho chất lượng giấc ngủ của chúng ta. Ngoài ra, giấc ngủ chập chờn vào ban đêm khiến mọi người khó tỉnh táo vào hôm sau, dẫn tới chứng kiệt sức và thèm ngủ ban ngày.

"Đừng uống bia quá gần giờ đi ngủ để tránh ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ và quá trình hồi phục của cơ thể", chuyên gia Ivanir cho biết.

4. Thường xuyên ốm đau

Nếu nhận thấy tần suất bị ốm tăng lên, thói quen uống bia của bạn có thể là nguyên nhân. Chuyên gia Gorin cho biết: "Khi uống quá nhiều đồ uống chứa cồn một cách thường xuyên sẽ khiến hệ thống miễn dịch suy yếu đáng kể. Điều này khiến bạn dễ mắc bệnh hơn".

Theo WHO, việc lạm dụng rượu bia thậm chí có thể làm tăng nguy cơ nhiễm HIV. Nguyên nhân chính là do hệ miễn dịch ở người nghiện rượu đã bị tổn hại, và họ thường dễ có hành vi tình dục không an toàn hơn khi đã uống rượu bia.