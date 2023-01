Uống rượu bia vẫn lái xe, 91 ‘ma men’ ở Thái Nguyên bị xử phạt

Thống kê của Công an TP.Thái Nguyên, từ ngày 21.1 - 27.1, tức từ ngày 30 tháng Chạp đến ngày mùng 6 tết Nguyên đán Quý Mão, số vụ vi phạm quy định về nồng độ cồn chiếm đa số trong các vụ vi phạm quy định an toàn trong khi tham gia giao thông.

Báo Thái Nguyên

Qua tuần tra, kiểm tra trên các tuyến đường ở TP.Thái Nguyên, lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử lý 117 vụ vi phạm. Trong đó, 91 trường hợp (chiếm 77%) bị xử phạt vi phạm quy định nồng độ cồn, vẫn lái xe tham gia giao thông sau khi đã uống rượu, bia; 35 trường hợp vi phạm không đội mũ bảo hiểm; 38 trường hợp không có giấy phép lái xe...

Công an TP. Thái Nguyên đã ra quyết định tạm giữ 109 xe ô tô, mô tô, xe gắn máy…

Trong những ngày nghỉ tết, Công an TP.Thái Nguyên huy động tối đa lực lượng, phương tiện; chỉ đạo lực lượng công an các phường trên địa bàn triển khai nhiều giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Trong đó, lực lượng cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an TP. Thái Nguyên ứng trực làm nhiệm vụ xuyên tết, tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy…Theo đó, trong 7 ngày tết, TP.Thái Nguyên không xảy ra tai nạn giao thông liên quan tới hành vi sử dụng rượu, bia.

Cũng theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên, trong 7 ngày nghỉ tết, lực lượng công an các địa phương thực hiện nghiêm chế độ trực ban, thường trực chiến đấu, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện văn hóa, xã hội; không để xảy ra trọng án, các vụ việc phức tạp về trật tự xã hội.

Lượng lượng công an đã phát hiện 4 vụ, bắt giữ 7 đối tượng có hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm là pháo nổ, thu giữ tang vật là 11,3 kg pháo nổ; phát hiện 2 vụ, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.