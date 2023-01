Ngày 31.1, Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trương Thái Ngọc để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Bị can Thái điều khiển xe máy sau khi uống rượu bia, gây tai nạn chết người

Trương Thái Ngọc bị bắt giam NGUYỄN LONG

Theo điều tra ban đầu, khoảng 16 giờ 45 ngày 30.10.2022, ông Lê Thanh Bình (54 tuổi) điều khiển xe máy BS 72E1 - 882.38, chở bà Trần Thị Huyền (47 tuổi, cùng ngụ xã Tân Hòa, TX.Phú Mỹ) lưu thông trên đường Tóc Tiên - Hắc Dịch, theo hướng từ xã Tóc Tiên đi P.Hắc Dịch.

Khi đến gần chợ Tóc Tiên, xe máy do ông Bình điều khiển va chạm với xe máy BS 72C1 - 988.16 do Ngọc điều khiển, đang lưu thông hướng từ chợ Tóc Tiên ra đường liên xã Tóc Tiên - Hắc Dịch và chuyển hướng sang trái để qua đường về xã Châu Pha.

Vụ va chạm khiến ông Bình và bà Huyền bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa. Đến chiều 31.10.2022, ông Bình tử vong tại bệnh viện do chấn thương sọ não.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ đã điều tra, xác định nguyên nhân vụ tai nạn giao thông là do Ngọc không chú ý quan sát khi qua đường, trong máu có nồng độ cồn vượt quá quy định (0,663mg/l).

Tại cơ quan điều tra, Ngọc khai nhận đã uống rượu bia, sau đó điều khiển xe máy qua đường nhưng không quan sát và gây ra vu tai nạn kể trên.