Bổ sung vitamin C: Ăn loại rau quả nào tốt nhất?

Ớt

150 gram ớt chuông đỏ cung cấp khoảng 128 mg vitamin C , tức bằng 142% nhu cầu hằng ngày. Loại ớt này còn giàu kali, folate, các vitamin A, B6, E, K, nhiều chất xơ và ít calo.

Ngoài ra, các loại ớt cay (ớt xanh, ớt đỏ) cũng là nguồn vitamin C dồi dào. Trong 100 gram ớt xanh chứa khoảng 109 mg vitamin C (121% nhu cầu hằng ngày); 100 gram ớt đỏ chứa khoảng 65 mg (72% nhu cầu hằng ngày). Ớt cay còn chứa magie, sắt, canxi và các vitamin A, B, E.

150 gram ớt chuông đỏ cung cấp khoảng 128 mg vitamin C Ảnh: AI

Ổi

Một quả ổi cung cấp khoảng 125 mg vitamin C, tương đương 138% nhu cầu hằng ngày.

Ổi cũng giàu lycopene - một chất chống oxy hóa mạnh. Đặc biệt, cả quả và lá ổi đều được nghiên cứu cho thấy có thể hỗ trợ giảm viêm, kiểm soát huyết áp và đường huyết, theo Verywell Health (Mỹ).

Xoài

Một quả xoài chứa 122 mg vitamin C (khoảng 135% nhu cầu hằng ngày). Đây là loại trái cây ít calo, ít chất béo, nhưng lại giàu vitamin A, B6, folate, kali, magie, chất xơ và nhất là beta-carotene - một dưỡng chất quan trọng cho sức khỏe mắt.

Xoài vàng thường chứa nhiều carotenoid hơn, còn xoài đỏ lại có nhiều chất chống oxy hóa và chống viêm mạnh hơn.

Đu đủ

145 gram đu đủ cung cấp khoảng 88 mg vitamin C (98% nhu cầu hằng ngày). Đu đủ nổi tiếng với tác dụng giảm viêm, chống oxy hóa, làm chậm lão hóa và hỗ trợ lành vết thương. Ngoài ra, đu đủ cũng chứa nhiều chất xơ, canxi, kali, magie, đồng và các vitamin A, B, E, K.

Đu đủ nổi tiếng với tác dụng giảm viêm, chống oxy hóa, làm chậm lão hóa và hỗ trợ lành vết thương Ảnh: AI

Bông cải xanh, bắp cải tí hon

Trong 91 gram bông cải xanh cắt nhỏ có khoảng 81 mg vitamin C. Chúng còn được biết đến với đặc tính kháng khuẩn và chống viêm, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe.

Bên cạnh đó, 78 gram bắp cải tí hon lại cung cấp khoảng 48 mg vitamin C, tương đương hơn 50% nhu cầu hằng ngày. Loại rau này cũng giàu vitamin K (tốt cho xương và quá trình đông máu), nhiều chất xơ giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Kiwi, dâu tây đều giàu vitamin C

180 gram kiwi chứa khoảng 74,7 mg vitamin C (83% nhu cầu mỗi ngày). Kiwi được ghi nhận là có tác dụng chống viêm, chống ung thư và hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Trong khi đó, 150 gram dâu tây lại cung cấp đến 119 mg vitamin C, vượt mức khuyến nghị hằng ngày. Dâu tây cũng nổi tiếng là loại quả nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt là anthocyanin - một hợp chất có tác dụng chống viêm và chống ung thư.