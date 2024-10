Thiếu vitamin C gây hại thế nào cho cơ thể?

Thiếu hụt vitamin C xảy ra chủ yếu do chế độ ăn thiếu chất. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thiếu chất, từ ăn uống không lành mạnh đến các yếu tố nguy cơ như nghiện rượu, chán ăn, bệnh tâm thần nặng, hút thuốc hay chạy thận, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Cam là loại trái cây rất giàu vitamin C ẢNH: PEXELS

Những dấu hiệu bất thường cảnh báo cơ thể đang thiếu vitamin C gồm:

Lông, tóc mọc xoắn bất thường

Thiếu vitamin C gây khiếm khuyết trong cấu trúc protein của lông, tóc khi phát triển. Kết quả là khiến chúng mọc lên có hình dạng cong hoặc xoắn bất thường. Hầu hết sợi tóc bị hư tổn sẽ bị gãy hoặc rụng sớm.

Da sần sùi

Vitamin C giúp cơ thể tạo collagen, một loại protein rất quan trọng với cấu trúc da, tóc, khớp, xương và mạch máu. Nếu bị thiếu vitamin C, da có thể xuất hiện tình trạng gọi là dày sừng nang lông. Bệnh gây ra các nốt sần nhỏ trên da, khiến da khô và thô ráp. Những vị trí thường xuất hiện dày sừng nang lông là cánh tay, đùi, mông hoặc má.

Đau và sưng khớp

Đau và sưng ở khớp có thể là triệu chứng của nhiều bệnh, đặc biệt là viêm khớp. Tuy nhiên, một số khớp xương có lượng lớn mô liên kết giàu collagen. Thiếu vitamin C làm giảm lượng collagen trong khớp, dẫn đến triệu chứng sưng đau, thậm chí nặng đến mức phải đi khập khiễng.

Thay đổi tâm trạng

Một trong những dấu hiệu cảnh báo sớm nhất của thiếu vitamin C là thay đổi tâm trạng, căng thẳng, trầm cảm và cơ thể dễ rơi vào trạng thái cực kỳ mệt mỏi. Các biểu hiện này thường sẽ hết vài ngày sử dụng đủ liều cao vitamin C.

Để nạp đủ vitamin C, một người trưởng thành nên hấp thụ vitamin khoảng 90 mg/ngày với nam giới và 75 mg/ngày đối với nữ giới. Ngoài ra, các chuyên gia khuyến cáo người hút thuốc nên nạp thêm 35 mg mỗi ngày.

Nguyên nhân do thuốc lá làm giảm sự hấp thụ vitamin C và làm tăng nhu cầu sử dụng chất dinh dưỡng của cơ thể. Những nguồn thực phẩm giàu vitamin C gồm ổi, cam, kiwi, vải, chanh, dâu tây, đu đủ, bông cải xanh và rau mùi tây, theo Medical News Today.