Ngày mới với tin tức sức khỏe: Lưu ý gì khi uống nước để tốt cho thận?

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Đi bộ buổi sáng, đừng quên tách trà quen thuộc này!; Uống sữa tươi sau buổi tập, lợi ích cho cơ bắp nhiều hơn bạn nghĩ; Uống ít nước khi tập gym, nguy cơ người tập không ngờ tới...

Bác sĩ: Uống nước thế nào mới tốt cho thận?

Nhiều người tin rằng 'uống thật nhiều nước sẽ tốt cho thận', nhưng điều này có thực sự đúng?

Theo tiến sĩ Hardik Patel, bác sĩ chuyên khoa thận tại Bệnh viện Manipal (Ấn Độ), thận có nhiệm vụ lọc chất thải, cân bằng các khoáng chất như natri và kali, đồng thời tạo ra nước tiểu. Khi cơ thể được cung cấp đủ nước, thận hoạt động hiệu quả hơn; nước tiểu trở nên loãng và chất thải dễ được đào thải.

Một số nghiên cứu cho thấy những người uống nhiều nước hơn có tốc độ suy giảm chức năng thận chậm hơn theo thời gian. Tuy vậy, các nhà khoa học vẫn cần nhiều thử nghiệm lâm sàng hơn nữa để xác định lượng nước cụ thể giúp bảo vệ thận.

Uống đủ nước đặc biệt hiệu quả trong việc ngăn ngừa sỏi thận và giảm nguy cơ tái phát Ảnh: AI

Bác sĩ Patel nhấn mạnh nếu bệnh thận mạn tính bắt nguồn từ tiểu đường hoặc tăng huyết áp, thì kiểm soát các bệnh nền này có tác dụng bảo vệ thận nhiều hơn việc chỉ uống thêm nước. Giảm muối, duy trì huyết áp ổn định, kiểm soát đường huyết và giảm lượng protein rò rỉ qua nước tiểu vẫn là những biện pháp quan trọng nhất.

Bác sĩ Patel cho biết uống đủ nước đặc biệt hiệu quả trong việc ngăn ngừa sỏi thận và giảm nguy cơ tái phát. Việc tăng lượng nước cũng giúp giảm nhiễm trùng đường tiết niệu ở phụ nữ, nhất là những người thường xuyên uống rất ít nước. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 25.11.

Uống sữa tươi sau buổi tập, lợi ích cho cơ bắp nhiều hơn bạn nghĩ

Sau khi tập luyện, cơ thể cần bổ sung nước và dinh dưỡng, đặc biệt là protein, để phục hồi mô cơ. Sữa bò được ưa chuộng vì kết hợp cả protein đủ a xít amin thiết yếu, chất điện giải và nước trong cùng một đồ uống.

Sữa bò cung cấp đồng thời nước, đường lactose, chất điện giải natri, kali và đặc biệt là các protein chất lượng cao như whey, casein. Nhiều thử nghiệm lâm sàng cho thấy uống sữa sau tập làm tăng quá trình sửa chữa và phát triển các protein cơ mới.

Sữa tươi chứa cả protein whey và casein rất quan trọng với phục hồi cơ bắp ở người tập gym ẢNH: AI

Trong một nghiên cứu kéo dài 12 tuần đăng trên chuyên san American Journal of Clinical Nutrition, các nhà khoa học phát hiện nhóm uống sữa tươi không béo sau buổi tập đã tăng cơ và giảm mỡ tốt hơn nhóm uống món chứa nhiều đường hoặc protein đậu nành.

Để phục hồi khả năng chịu đựng, cơ bắp cần nạp lại glycogen, một dạng dự trữ của đường glucose trong cơ. Sữa tươi chứa lượng đường lactose đủ để hỗ trợ quá trình tái tạo glycogen. Nhờ đó, cơ bắp sẽ được phục hồi và giảm cảm giác mệt mỏi.

Protein trong sữa tươi, đặc biệt là whey và casein, rất quan trọng với phục hồi cơ bắp ở người tập gym. Trong đó, whey là loại protein có tốc độ hấp thu nhanh, giàu leucine. Đây là loại a xít amin thiết yếu giữ vai trò kích hoạt quá trình tổng hợp protein cơ. Khi bổ sung whey sau tập, nồng độ a xít amin trong máu tăng nhanh, giúp cơ thể nhanh chóng chuyển từ trạng thái phân giải cơ sang trạng thái sửa chữa và phát triển mô cơ bị tổn thương. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 25.11.

Đi bộ buổi sáng: Muốn nhân thêm lợi ích, đừng quên tách trà quen thuộc này!

Đi bộ buổi sáng là cách tuyệt vời để tăng cường mức năng lượng, cải thiện sức khỏe tổng thể. Đặc biệt, khi kết hợp nó với một tách trà gừng có thể làm tăng thêm lợi ích hơn nữa.

Nổi tiếng với đặc tính chống viêm và tăng cường tiêu hóa, trà gừng có thể cải thiện thói quen buổi sáng của bạn theo những cách đáng ngạc nhiên. Một chuyên gia giải thích tác động kỳ diệu của loại thức uống này đến cơ thể và những lưu ý khi sử dụng.

5 lợi ích của việc uống trà gừng trước khi đi bộ buổi sáng

Chuyên gia dinh dưỡng Kanikka Malhotra, nhà giáo dục bệnh tiểu đường nổi tiếng của Ấn Độ, chỉ ra 5 lý do tại sao nhâm nhi một chút trà gừng trước buổi đi bộ sáng có thể là một ý tưởng tuyệt vời.

Đi bộ buổi sáng là cách tuyệt vời để tăng cường mức năng lượng, cải thiện sức khỏe tổng thể Ảnh: AI

Khởi động quá trình trao đổi chất và hỗ trợ giảm cân: Các hợp chất tự nhiên trong gừng có thể "khởi động" cơ thể, khuyến khích đốt cháy thêm một chút nhiên liệu - một sự bổ sung tuyệt vời cho buổi đi bộ.

Làm dịu cơ bắp đau nhức: Gừng có khả năng chống viêm rất mạnh. Một số người dễ bị cứng người vào buổi sáng, một tách trà gừng có thể giúp làm lỏng cơ và làm cho buổi đi bộ được trơn tru hơn.

Làm dịu dạ dày: Gừng là một trợ thủ tiêu hóa tuyệt vời. Nó có thể giúp làm dịu dạ dày, giảm đầy hơi và giữ cho mọi thứ vận hành đúng cách.

Ngăn ngừa cảm giác buồn nôn buổi sáng: Một số người nhạy cảm với việc đi bộ khi bụng đói. Trà gừng có thể là cứu tinh. Nó nổi tiếng với việc làm dịu dạ dày và ngăn chặn cơn buồn nôn.

Tăng cường hệ miễn dịch: Gừng chứa đầy những chất tốt cho sức khỏe như vitamin, magie và chất chống oxy hóa. Vì vậy, tách trà gừng có thể tăng cường một chút cho hệ miễn dịch. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!