Rốt cuộc đi bộ bao nhiêu phút mỗi lần là tốt nhất?

Giờ đây, nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí y khoa Annals of Internal Medicine đã mang đến câu trả lời cho thắc mắc trên.

Các nhà khoa học tại Đại học Sydney (Úc) đã phân tích dữ liệu của hơn 33.000 người trong độ tuổi từ 40 - 79 từ cơ sở dữ liệu UK Biobank. Những người tham gia không mắc bệnh tim mạch hoặc ung thư.

Những người này được đeo thiết bị theo dõi vận động để ghi lại số bước, thời gian đi bộ mỗi ngày.

Đi bộ ít nhất 10 - 15 phút một lần có nguy cơ mắc bệnh tim mạch (như nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ) thấp hơn rõ rệt Ảnh: AI

Kết quả đã phát hiện những người đi bộ ít nhất 10 - 15 phút một lần có nguy cơ mắc bệnh tim mạch (như nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ) thấp hơn rõ rệt, so với người đi cũng chừng đó bước tổng cộng mỗi ngày nhưng chia thành nhiều lần, mỗi lần ít hơn 5 phút, theo trang tin y khoa News Medical.

Cụ thể, những người đi bộ ít nhất 10 -15 phút mỗi lần có khoảng 4% nguy cơ gặp biến cố tim mạch trong thập kỷ tiếp theo, trong khi những người thường đi bộ ít hơn 5 phút mỗi lần có nguy cơ cao hơn khoảng 9%. Đồng thời, người đi ít nhất 10 - 15 phút mỗi lần cũng có nguy cơ tử vong thấp hơn - chưa tới 1%, so với khoảng 4% ở nhóm đi nhiều lần ngắn.

Đáng chú ý, lợi ích đạt được cao nhất là ở những người đi ít hơn 5.000 bước mỗi ngày, có thể chia thành vài lần, mỗi lần ít nhất 10 - 15 phút. Cách đi này giúp giảm tới 85% nguy cơ tử vong sớm so với những người đi bộ trong thời gian ngắn hơn mỗi lần, theo News Medical.

Tác giả nghiên cứu, tiến sĩ Matthew Ahmadi, chuyên gia y tế công cộng tại Đại học Sydney, cho biết: Không cần đi đến 10.000 bước mỗi ngày. Chỉ cần thêm 1 - 2 lần đi bộ dài mỗi ngày, mỗi lần ít nhất 10 - 15 phút, với tốc độ thoải mái, là đã có thể mang lại lợi ích lớn, đặc biệt với người ít vận động.

Theo các bác sĩ tim mạch: Fabian Sanchis-Gomar (Đại học Stanford), Carl Lavie (Viện Tim mạch Ochsner - Mỹ) và Maciej Banach (Đại học Y Lodz, Ba Lan), những đợt đi bộ liên tục kéo dài có thể thúc đẩy lợi ích chuyển hóa tim mạch, cải thiện lưu thông máu và tăng độ nhạy insulin, những tác động "khó có thể đạt được từ các hoạt động ngắn và gián đoạn".

Giáo sư Emmanuel Stamatakis, đồng tác giả nghiên cứu, nhấn mạnh: Ngay cả những người rất ít vận động cũng có thể tối đa hóa lợi ích cho tim mạch bằng cách cố gắng đi lâu hơn mỗi lần, lý tưởng là ít nhất 10 - 15 phút.

Nghiên cứu này cho thấy, không chỉ số bước, mà cách đi bộ cũng là chìa khóa quan trọng cho sức khỏe tim mạch lâu dài.