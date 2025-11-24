Ngày mới với tin tức sức khỏe: Tách cà phê sáng thêm 'điểm cộng'

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Công thức mới chống vi khuẩn kháng thuốc từ mật ong; Có nên uống nước trước khi ngủ?; 4 thói quen nhỏ buổi sáng giúp giảm cân tự nhiên...

Phát hiện bí mật kỳ diệu đằng sau tách cà phê sáng của bạn!

Một bài đánh giá khoa học mới vừa được công bố trên tạp chí Frontiers of Nutrition đã phát hiện 'bí mật' tạo nên tác động kỳ diệu của cà phê trong việc bảo vệ não bộ, quá trình trao đổi chất và khả năng miễn dịch ở cấp độ phân tử. Đó là các hoạt chất sinh học mạnh mẽ trong cà phê.

Các nghiên cứu đã chứng minh vai trò bảo vệ thần kinh của caffeine ẢNH MINH HỌA: AI

Các nhà khoa học từ Đại học Hà Nam (Trung Quốc) và Đại học Rutgers (Mỹ) đã tiến hành đánh giá có hệ thống và đã chứng minh rằng uống cà phê không chỉ là một sở thích mà là một liệu pháp dinh dưỡng.

Nhiều nghiên cứu cho thấy cà phê giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, thoái hóa thần kinh và các bệnh tim mạch. Bài tổng quan này phân tích mối liên quan giữa các hoạt chất sinh học chính của cà phê với 4 lĩnh vực sức khỏe chính: Bảo vệ thần kinh, điều hòa chuyển hóa, hoạt động chống oxy hóa và tác dụng chống viêm.

Kết quả đã phát hiện mạng lưới phân tử nằm bên dưới các hợp chất mạnh nhất của cà phê, cho thấy cà phê có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh thông qua các tác dụng chống oxy hóa, chống viêm và bảo vệ thần kinh được phối hợp.

Cụ thể, tác dụng "phòng bệnh" kỳ diệu của cà phê đến từ các hoạt tính sinh học chính của cà phê như sau:

Caffeine. Các nghiên cứu cho thấy tiêu thụ lượng caffeine không quá 4 tách cà phê mỗi ngày mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, từ bảo vệ thần kinh, chống béo phì, chống viêm và chống tiểu đường.

Các nghiên cứu đã chứng minh vai trò bảo vệ thần kinh của caffeine. Nó hoạt động như một chất kích thích hệ thần kinh trung ương, có khả năng tăng cường chức năng nhận thức và giảm nguy cơ mắc bệnh Parkinson.

Đột phá: Tạo ra công thức mới chống vi khuẩn kháng thuốc từ mật ong

Kháng kháng sinh đang trở thành một trong những thách thức y tế toàn cầu, được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xếp vào top 10 vấn đề sức khỏe cộng đồng nguy hiểm nhất.

Dự báo đến năm 2050, tình trạng kháng thuốc có thể gây ra tới 10 triệu ca tử vong mỗi năm. Vì vậy, nhu cầu về các giải pháp điều trị an toàn, tự nhiên và hiệu quả chưa bao giờ cấp bách như hiện nay.

Trong bối cảnh đó, nhóm nghiên cứu do Đại học Aston (Anh) dẫn đầu, vừa công bố một bước tiến quan trọng trong nghiên cứu kéo dài 3 năm của họ, với việc nộp bằng sáng chế cho một công thức mới giúp chống lại nhiễm khuẩn.

Mật ong Mānuka - một loại mật ong phổ biến ở New Zealand Ảnh: AI

Công thức này tận dụng đặc tính kháng khuẩn độc đáo của mật ong Mānuka - một loại mật ong phổ biến ở New Zealand, nhằm đối phó với thách thức toàn cầu về kháng sinh. Bằng sáng chế mới này giới thiệu một công thức mật ong Mānuka vượt trội hơn so với mật ong Mānuka thông thường trong việc chống lại vi khuẩn. Kết quả sơ bộ rất hứa hẹn, cho thấy công thức này hiệu quả chống lại nhiều chủng vi khuẩn kháng thuốc cao, bao gồm MRSA và các tác nhân gây nhiễm trùng nghiêm trọng tại bệnh viện, dẫn tới tỷ lệ tử vong cao trên toàn thế giới.

MRSA là loại vi khuẩn tụ cầu vàng đã kháng lại nhiều loại kháng sinh, bao gồm cả methicillin và các kháng sinh nhóm beta-lactam khác. Do đó, việc điều trị nhiễm trùng MRSA khó khăn hơn và có thể gây ra các bệnh nhiễm trùng da, đường tiết niệu, viêm phổi và nhiễm trùng máu.

Có nên uống nước trước khi ngủ?

Cơ thể vẫn tiếp tục mất nước trong suốt thời gian ngủ thông qua hơi thở, mồ hôi và quá trình chuyển hóa.

Nhiều người thức dậy với cảm giác khát nước, mệt mỏi hoặc thiếu năng lượng do mất nước nhẹ về đêm. Việc duy trì lượng nước vừa đủ vào buổi tối giúp cơ thể ổn định cân bằng dịch, hỗ trợ sự giảm nhiệt độ tự nhiên để chuẩn bị cho giấc ngủ và duy trì các chức năng quan trọng như tuần hoàn, vận chuyển dưỡng chất và đào thải chất thải.

Chỉ cần một vài ngụm nước nhỏ trước khi ngủ cũng đủ để hỗ trợ cơ thể trong quá trình nghỉ ngơi ban đêm.

Duy trì lượng nước vừa đủ vào buổi tối hỗ trợ sự giảm nhiệt độ tự nhiên để chuẩn bị cho giấc ngủ Ảnh: AI

Bổ sung một lượng nước nhỏ vào buổi tối giúp giảm tình trạng mất nước suốt đêm, nhất là khi trong ngày uống chưa đủ nước. Điều này hạn chế khô miệng, khát nước vào sáng sớm và giúp cơ thể duy trì độ ẩm cần thiết. Nước cũng đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa thân nhiệt.

Khi bước vào giấc ngủ, thân nhiệt hạ xuống tự nhiên và việc duy trì đủ nước giúp quá trình này diễn ra êm ái, mang lại cảm giác dễ chịu và giấc ngủ sâu hơn.

Nước hỗ trợ các hoạt động thanh lọc tự nhiên. Lượng nước vừa đủ khiến quá trình lưu thông máu diễn ra thông suốt, giúp cơ thể vận chuyển dưỡng chất và loại bỏ chất thải hiệu quả trong khi ngủ.

Theo một nghiên cứu được công bố trên PLOS One, ngay cả tình trạng mất nước nhẹ cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến trạng thái cảm xúc và khả năng nhận thức.