Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Người béo phì, tiểu đường có thể bị từ chối visa Mỹ

Vi Trân
Vi Trân
08/11/2025 10:02 GMT+7

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra chỉ thị không cấp thị thực (visa) cho người nước ngoài mắc bệnh tiểu đường hoặc béo phì.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 7.11 gửi bản hướng dẫn đến các đại sứ quán và cơ quan lãnh sự ở nước ngoài, chỉ thị các quan chức lãnh sự không cấp visa cho người nước ngoài vì nhiều lý do mới như tuổi tác hoặc sức khỏe, khiến họ có khả năng phụ thuộc vào lợi ích công, theo ABC News.

Người béo phì, tiểu đường có thể bị từ chối visa Mỹ - Ảnh 1.

Những người bị mắc bệnh có thể bị từ chối visa Mỹ vì có nguy cơ trở thành "gánh nặng công cộng"

ÀNH: REUTERS

Hướng dẫn nêu rằng những người này có thể trở thành gánh nặng công cộng gây ảnh hưởng nguồn lực của Mỹ vì vấn đề sức khỏe hoặc tuổi tác của họ. Hướng dẫn mới nhấn mạnh rằng vấn đề sức khỏe phải là yếu tố cần tập trung trong quá trình cấp thị thực.

Ông Charles Wheeler, luật sư cấp cao tại tổ chức hỗ trợ tư pháp Mạng lưới pháp lý di trú Công giáo, cho rằng hướng dẫn này áp dụng cho gần như toàn bộ người xin visa nhưng có khả năng chỉ được sử dụng trong những trường hợp xin định cư tại Mỹ.

"Các bạn phải cân nhắc sức khỏe của đương đơn. Một số tình trạng bệnh lý bao gồm, nhưng không giới hạn, bệnh tim, bệnh hô hấp, ung thư, tiểu đường, bệnh chuyển hóa, bệnh thần kinh và bệnh lý sức khỏe tâm thần có thể cần chi phí chăm sóc hàng trăm ngàn USD", điện tín của Bộ Ngoại giao Mỹ viết.

Các nhân viên lãnh sự cũng được khuyến khích cân nhắc từ chối nhập cảnh đối với người béo phì, vốn có thể gây hen suyễn, ngưng thở khi ngủ và huyết áp cao, vì họ có thể trở thành gánh nặng công cộng. "Tất cả những bệnh lý này có thể cần chăm sóc đắt tiền, lâu dài", bức điện lưu ý. Các nhân viên lãnh sự được yêu cầu phải tìm hiểu liệu người xin visa có đủ điều kiện để điều trị y tế mà không cần sự hỗ trợ của chính phủ Mỹ, đồng thời cân nhắc sức khỏe của người phụ thuộc như con cái hoặc cha mẹ.

Người nhập cư phải được bác sĩ do đại sứ quán Mỹ phê chuẩn kiểm tra sức khỏe. Những bệnh truyền nhiễm sẽ được sàng lọc và đương đơn phải khai báo tiền sử sức khỏe, bạo lực lẫn uống ượu, hút thuốc, ngoài ra phải tiêm đủ các vắc xin phổ biến như sởi, bại liệt, viêm gan B.

Bộ Ngoại giao Mỹ chưa bình luận về những thay đổi nêu trên, theo ABC News.

Tin liên quan

Mỹ thu hồi visa của 6 người vì bình luận trên mạng về vụ Charlie Kirk

Mỹ thu hồi visa của 6 người vì bình luận trên mạng về vụ Charlie Kirk

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 14.10 thông báo đã thu hồi thị thực (visa) của 6 người nước ngoài vì có những bình luận của họ trên mạng xã hội về vụ ám sát nhà hoạt động chính trị Charlie Kirk.

Nhà Trắng nói chỉ thu phí visa H-1B mới một lần

Mỹ ra quy định mới về cấp visa cho sinh viên nước ngoài

Khám phá thêm chủ đề

Mỹ visa Mỹ thị thực Mỹ định cư Mỹ tiểu đường béo phì
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận