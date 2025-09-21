Nhà Trắng nói chỉ thu phí visa H-1B mới một lần

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19.9 ký sắc lệnh quy định các công ty tại Mỹ phải đóng 100.000 USD cho mỗi người lao động nước ngoài đến Mỹ theo diện thị thực (visa) lao động tạm thời H-1B.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick nói rằng mức phí sẽ được thu hằng năm, gây lo ngại cho người sở hữu visa.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 20.9, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận mức phí này chỉ được thu một lần đối với người làm visa mới, không phải người gia hạn.

"Những người đã có visa H-1B và đang ở ngoài nước Mỹ sẽ không bị thu 100.000 USD để vào lại Mỹ. Mức phí này chỉ áp dụng cho visa mới, không áp dụng cho việc gia hạn visa hay người đang có visa", bà Leavitt viết.

Mức phí bắt đầu được thu từ ngày 21.9 và chương trình có hiệu lực trong một năm, có thể được chính quyền Mỹ gia hạn. Nhà Trắng cũng làm rõ rằng quy định mới không ảnh hưởng đến khả năng đến hoặc đi khỏi Mỹ của người đang sở hữu visa.

Trước đó, Bộ trưởng Lutnick nói mức phí mới sẽ được thu hằng năm. Tuy nhiên, bà Leavitt bác bỏ thông tin này. "Đây không phải là phí thường niên. Đây là phí một lần chỉ áp dụng cho đơn mới", bà Leavitt viết.

Tuy nhiên, một quan chức giấu tên của Nhà Trắng cho hay việc áp dụng mức phí mới đối với người muốn gia hạn visa cũng đang được thảo luận, theo AP.

Mỹ cấp 85.000 visa H-1B mỗi năm để bổ sung lao động tay nghề cao trong nhiều lĩnh vực, trong đó mảng công nghệ chiếm phần lớn. Visa H-1B có thời hạn 3 năm và có thể gia hạn thêm 3 năm nữa. Chính quyền Mỹ cáo buộc các công ty lợi dụng chương trình visa này để tuyển lao động nước ngoài giá rẻ, làm mất suất của lao động Mỹ.

Các công ty công nghệ lớn lẫn nhỏ nói rằng họ cần chương trình H-1B để thuê lao động tay nghề cao mà họ không tìm thấy ở Mỹ, theo CNN. Số liệu chính thức cho thấy Ấn Độ là nước được cấp visa H-1B nhiều nhất trong năm ngoái (chiếm 71%) trong khi Trung Quốc đứng thứ hai với 11,7%.