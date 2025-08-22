Mỹ đang rà soát hơn 55 triệu visa, có thể thu hồi đột ngột nếu sai phạm

Hãng AP ngày 22.8 dẫn thông báo từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết tất cả người sở hữu visa Mỹ, bao gồm khách du lịch từ nhiều quốc gia, đều phải chịu sự “kiểm tra liên tục”. Điều này nhằm rà soát xem liệu có những dấu hiệu nào cho thấy người đó không đủ điều kiện nhập cảnh hay lưu trú tại Mỹ hay không.

Nếu phát hiện vi phạm, visa của họ sẽ bị thu hồi. Nếu người sở hữu visa đang ở Mỹ thì sẽ bị trục xuất.

Một người cầm hộ chiếu có visa Mỹ bị từ chối nhập cảnh năm 2017 ẢNH: REUTERS

Chính quyền Mỹ những tháng qua đã siết chặt những chính sách nhập cư, đẩy mạnh trục xuất người nhập cư bất hợp pháp, cũng như thu hồi visa du học của sinh viên và visa khách du lịch. Thông báo nêu trên được Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra ngày 21.8 cho thấy chính phủ đang mở rộng quá trình rà soát liên tục, đồng nghĩa những người được chấp thuận lưu trú tại Mỹ cũng có thể bị thu hồi visa đột ngột, theo AP.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay cơ quan đang rà soát các dấu hiệu vi phạm của người sở hữu visa, bao gồm lưu trú quá hạn, có hoạt động tội phạm, đe dọa an toàn công cộng, tham gia vào bất kỳ hình thức hoạt động khủng bố nào hoặc hỗ trợ cho một tổ chức khủng bố.

Chính quyền Mỹ đã áp đặt thêm nhiều hạn chế và yêu cầu đối với người xin thị thực, bao gồm cả việc yêu cầu họ phải tham gia phỏng vấn trực tiếp, hay rà soát tài khoản mạng xã hội của người nộp đơn. Trong một tuyên bố ngày 19.8, chính phủ Mỹ cho biết khi kiểm tra hồ sơ đăng ký visa, chính quyền sẽ rà soát liệu người đó có quan điểm "chống Mỹ" hay không, bao gồm theo dõi hoạt động trên mạng xã hội, The Guardian đưa tin ngày 21.8.

“Là một phần trong cam kết của chính quyền Tổng thống Trump nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và an toàn công cộng của Mỹ, Bộ Ngoại giao đã thu hồi số lượng visa nhiều hơn gấp đôi, trong đó thu hồi visa sinh viên nhiều hơn gần 4 lần, so với cùng kỳ năm ngoái”, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ngày 21.8.