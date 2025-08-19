Mỹ thu hồi hơn 6.000 visa du học từ đầu năm nay

Fox News ngày 18.8 đưa tin Bộ Ngoại giao Mỹ đã thu hồi hơn 6.000 visa du học trong năm nay. Các sinh viên quốc tế bị thu hồi visa chủ yếu vì lưu trú quá hạn hoặc vi phạm pháp luật như tấn công, lái xe trong tình trạng say xỉn, trộm cắp và ủng hộ khủng bố, theo Bộ Ngoại giao Mỹ.

Bên trong Đại học Harvard ở Cambridge, bang Massachusetts (Mỹ) hồi tháng 5 ẢNH: REUTERS

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hơn 4.000 visa bị thu hồi là do người sở hữu "vi phạm pháp luật". Khoảng 200 đến 300 thị thực bị hủy do cáo buộc liên quan đến khủng bố theo một phần của Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch, quy định rằng công dân nước ngoài có thể bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ "do các hoạt động liên quan đến khủng bố".

Các vụ thu hồi visa diễn ra khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện các hành động mạnh mẽ đối với các trường đại học và liên quan đến thị thực du học, theo CNN. Các quan chức chính quyền đặc biệt nhắm đến các du học sinh quốc tế tham gia các cuộc biểu tình chống lại xung đột tại Dải Gaza, cáo buộc những sinh viên này có hành vi bài Do Thái và hỗ trợ khủng bố.

Hồi tháng 6, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ thị cho các đại sứ quán và lãnh sự quán phải thẩm tra các ứng viên xin thị thực du học về "thái độ thù địch đối với công dân, văn hóa, chính phủ, tổ chức hoặc các nguyên tắc lập quốc" của Mỹ.



Hàng loạt du học sinh tại Mỹ bị thu hồi visa

Ứng viên sẽ được yêu cầu công khai hồ sơ mạng xã hội cá nhân như một phần của quá trình phỏng vấn, và một công điện ngoại giao lưu ý rằng "việc hạn chế truy cập hoặc khả năng hiển thị trực tuyến có thể bị coi là nỗ lực trốn tránh hoặc che giấu".

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, khoảng 400.000 visa du học, hay còn gọi là thị thực F1, đã được cấp trong năm tài chính 2024. Tuy nhiên, dự kiến sẽ có ít thị thực hơn được cấp trong năm nay sau khi các cuộc hẹn phỏng vấn mới bị tạm hoãn và những yêu cầu thẩm tra mới được áp dụng.