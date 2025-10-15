Mỹ thu hồi visa của 6 người vì bình luận trên mạng về vụ Charlie Kirk

Thông báo về việc thu hồi thị thực nói trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump truy tặng ông Charlie Kirk Huân chương Tự do của tổng thống, vinh dự dân sự cao quý nhất tại Mỹ, vào đúng sinh nhật lần thứ 32 của ông này, theo Reuters.

Hình ảnh nhà hoạt động bị ám sát Charlie Kirk được đặt tại đài tưởng niệm để vinh danh ông, tại Đại học Utah Valley ở bang Utah (Mỹ) ngày 29.9 Ảnh: Reuters

"Mỹ không có nghĩa vụ tiếp nhận những người nước ngoài muốn người Mỹ phải chết", Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố trên mạng xã hội X. Bộ này liệt kê Nam Phi, Argentina, Mexico, Brazil, Đức và Paraguay là quê hương của những người bị thu hồi thị thực.

Trong một bài đăng, một công dân Argentina đã cáo buộc ông Kirk "lan truyền những luận điệu phân biệt chủng tộc, bài ngoại và kỳ thị phụ nữ", theo Bộ Ngoại giao Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ còn tuyên bố bộ này vẫn đang tiếp tục xác định những người sở hữu thị thực mà họ cho là đã ăn mừng vụ ông Kirk bị bắn chết vào chiều 10.9 khi đang phát biểu trong một sự kiện đông người tại khuôn viên trường đại học ở bang Utah.

Trước đó, chính quyền Trump đã cảnh báo rằng Mỹ sẽ có hành động chống lại những người nước ngoài "khen ngợi, hợp lý hóa hoặc xem nhẹ" cái chết của ông Kirk.

Ông Kirk là người phát ngôn mạnh mẽ trong phong trào Cộng hòa cực hữu của Tổng thống Trump, theo AFP. Ông Kirk có hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Podcast của ông Kirk có hơn 500.000 người nghe hằng tháng, còn tài khoản mạng xã hội X của ông có 5,3 triệu người theo dõi, theo Reuters.