Thế giới

Chính quyền Trump trục xuất 100 người Iran sau thỏa thuận với Tehran?

Văn Khoa
Văn Khoa
30/09/2025 14:54 GMT+7

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang trục xuất khoảng 100 người Iran từ Mỹ về Iran, theo The New York Times dẫn lời hai quan chức Iran tham gia các cuộc đàm phán và một quan chức Mỹ nắm rõ kế hoạch này.

Hai quan chức Iran cho hay chiếc máy bay chở 100 người Iran đã cất cánh từ bang Louisiana (Mỹ) vào tối 29.9 (giờ Mỹ) và dự kiến đến Iran thông qua Qatar vào ngày 30.9, theo tờ The New York Times hôm nay 30.9.

Ngoài ra, vị quan chức Mỹ đã xác nhận rằng kế hoạch cho chuyến bay nói trên, do phía Mỹ thuê, đang trong giai đoạn cuối. Tất cả các quan chức Iran và Mỹ này không muốn tiết lộ danh tính vì họ không được phép thảo luận chi tiết công khai.

- Ảnh 1.

Phát biểu tại kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào ngày 23.9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh Mỹ sẽ tăng cường nỗ lực trục xuất hàng loạt người di cư, theo The New York Times

Ảnh: Reuters

Danh tính của những người Iran bị trục xuất và lý do khiến họ tìm cách nhập cư vào Mỹ vẫn chưa được làm rõ ngay lập tức. Trong vài năm qua, số lượng người di cư Iran đến biên giới Mỹ ở phía nam và vượt biên trái phép đã gia tăng, theo The New York Times.

Hai quan chức Iran cho hay những người bị trục xuất bao gồm cả nam và nữ, trong đó có một số là các cặp vợ chồng. Họ cho biết thêm một số người đã tự nguyện về nước sau khi bị giam nhiều tháng trong các trung tâm giam giữ, nhưng một số người thì bị bắt buộc.

Hai quan chức Iran cho rằng việc trục xuất mới là một khoảnh khắc hợp tác hiếm hoi giữa Tehran và Washington, và là đỉnh điểm của nhiều tháng thảo luận giữa hai nước.

Trong đó có một quan chức Iran cho hay Bộ Ngoại giao Iran đang điều phối việc hồi hương của những người bị trục xuất và những người này đã được đảm bảo rằng họ sẽ an toàn và sẽ không gặp bất kỳ vấn đề gì. Tuy nhiên, vị quan chức nói rằng nhiều người vẫn thất vọng và thậm chí một số còn sợ hãi.

Hiện chưa có phản ứng từ Tehran hay Nhà Trắng về thông tin trên.

Iran Trục xuất Mỹ Trump người Iran
