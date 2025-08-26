Úc trục xuất đại sứ Iran sau cáo buộc tấn công bài Do Thái

Kể từ khi xung đột Israel-Hamas bắt đầu ở Dải Gaza vào tháng 10.2023, nhà cửa, trường học, giáo đường Do Thái và phương tiện giao thông ở Úc đã trở thành mục tiêu phá hoại và đốt phá bài Do Thái, theo Reuters.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese hôm nay thông báo Tổ chức Tình báo an ninh Úc (ASIO) đã thu thập được thông tin tình báo đáng tin cậy rằng Iran đã chỉ đạo ít nhất hai vụ tấn công. "Đây là những hành động xâm lược bất thường và nguy hiểm do một quốc gia nước ngoài dàn dựng trên lãnh thổ Úc", ông Albanese phát biểu tại một cuộc họp báo.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese (phải) và Tổ chức Tình báo an ninh Úc (ASIO) Mike Burgess phát biểu trong buổi họp báo tại Canberra ngày 26.8

Ảnh: Reuters

Ông Albanese còn nói rằng Iran đã tìm cách "che giấu sự liên quan" của mình trong các vụ tấn công năm ngoái vào một nhà hàng ở Sydney và Giáo đường Do Thái Adass Israel ở Melbourne. Không có thương tích nào được báo cáo trong hai vụ tấn công đó.

Cũng theo ông Albanese, ASIO cho rằng có khả năng Iran đã chỉ đạo các cuộc tấn công tiếp theo. Ông cho biết thêm Úc đã đình chỉ hoạt động tại đại sứ quán ở Tehran và tất cả các nhà ngoại giao của nước này đều an toàn ở một quốc gia thứ ba.

Thủ tướng Albanese còn thông báo chính phủ của ông sẽ chỉ định Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) là một tổ chức khủng bố.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Úc Penny Wong nói rằng Đại sứ Ahmad Sadeghi và ba quan chức Iran có 7 ngày để rời đi. Đây là lần đầu tiên Úc trục xuất một đại sứ kể từ Thế chiến 2, theo Reuters.

"Hành động của Iran là hoàn toàn không thể chấp nhận được", bà Wong phát biểu tại cuộc họp báo nói trên.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran hôm nay nói rằng quyết định của Canberra trục xuất đại sứ Iran xuất phát từ vấn đề nội bộ của Úc. Vị phát ngôn viên còn nhấn mạnh Tehran nghiên cứu cách đáp trả việc Úc quyết định trục xuất đại sứ Iran, theo Reuters dẫn lại thông tin từ báo chí Iran.