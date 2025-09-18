Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Nghi phạm ám sát ông Charlie Kirk sợ bị bắn chết trước khi đầu thú

Vi Trân
Vi Trân
18/09/2025 08:50 GMT+7

Nghi phạm ám sát nhà hoạt động chính trị cánh hữu Charlie Kirk đã lo sợ bị cảnh sát bắn và đã đưa ra một điều kiện trước khi đầu thú.

Cảnh sát trưởng Nate Brooksby thuộc Văn phòng Cảnh sát hạt Washington (bang Utah, Mỹ) ngày 17.9 cho biết nghi phạm Tyler Robinson đã lo sợ bị cảnh sát bắn và cuối cùng chỉ đồng ý đầu hàng nếu việc này được thực hiện một cách hòa bình, theo AP. Nghi phạm Robinson (22 tuổi) bị cáo buộc bắn chết nhà hoạt động chính trị Charlie Kirk, đồng minh của Tổng thống Donald Trump, tại Đại học Utah Valley hôm 10.9.

Nghi phạm ám sát Charlie Kirk lo sợ bị bắn trước khi đầu thú - Ảnh 1.

Tyler Robinson, người bị cáo buộc ám sát nhà hoạt động chính trị Charlie Kirk

ẢNH: AP

Ông Brooksby cho biết nghi phạm tỏ ra im lặng và buồn bã khi cùng cha mẹ đến đầu thú vào ngày 11.9 tại văn phòng của ông, một ngày sau vụ ám sát.

"Anh ta không muốn một đội SWAT (cảnh sát đặc nhiệm) lớn có mặt tại nhà hoặc căn hộ của cha mẹ mình. Anh ta thực sự lo sợ bị lực lượng thực thi pháp luật bắn", vị cảnh sát trưởng cho biết. 

Các dòng tin nhắn giữa Robinson và người yêu được công bố trước đó cho thấy nghi phạm cũng lo sợ nếu để mất khẩu súng trường của ông nội, món vũ khí được sử dụng để gây án và bị vứt trong một bụi cây gần hiện trường. "Tôi sợ điều mà bố sẽ làm nếu tôi không mang khẩu súng trường của ông nội về... Biết phải giải thích thế nào với ông già về việc để mất nó đây", trích nội dung tin nhắn được CNN đăng tải.

Công tố viên đề nghị án tử hình cho nghi can giết ông Charlie Kirk

Ngày 16.9, các công tố viên đã buộc tội Robinson tội giết người cùng nhiều tội khác và tuyên bố sẽ đề nghị án tử hình. Các công tố viên cũng tiết lộ một loạt các thông điệp buộc tội và bằng chứng ADN mà họ cho là có liên quan đến vụ ám sát ông Kirk, nhân vật truyền thông nổi tiếng.

Vụ ám sát xảy ra cách nơi Robinson lớn lên gần thành phố St. George hơn 3 giờ lái xe. Cảnh sát trưởng Brooksby cho biết đó là lý do tại sao ông đã rất sửng sốt khi một thám tử đã nghỉ hưu và một người bạn của gia đình Robinson gọi điện nói rằng họ biết danh tính của kẻ nổ súng và họ đang cố gắng thuyết phục hắn ta tự nguyện ra đầu thú tại văn phòng của ông.

"Tôi không thể hiểu nổi anh ta thực sự nói gì", ông Brooksby nói.

Cảnh sát trưởng cho biết ông được thông báo rằng nghi phạm có thể đã tự sát và đang ở một khu vực hẻo lánh của hạt Washington, phía tây nam Utah. Một giờ sau, Robinson đến văn phòng cảnh sát trưởng, nơi anh ta được các thám tử mặc thường phục chào đón.

Nghi phạm ám sát Charlie Kirk lo sợ bị bắn trước khi đầu thú - Ảnh 2.

Cảnh sát trưởng Nate Brooksby của hạt Washington, bang Utah (Mỹ) trả lời họp báo ngày 17.9

ẢNH: AP

"Hắn ta biết việc bị bắt là điều không thể tránh khỏi. Nếu cuối cùng chúng tôi có thể khiến hắn ta đầu hàng một cách hòa bình, tôi sẽ nhượng bộ một số điều để điều đó xảy ra", ông Brooksby nói.

Mảnh giấy ghi chú giấu trong căn hộ của nghi phạm

Các nhà điều tra cho biết sau khi bắn phát súng chí mạng duy nhất, tay súng đã nhắn tin cho người yêu và nói hãy tìm mảnh giấy dưới bàn phím máy tính để trong phòng.

Theo hồ sơ tòa án, mảnh giấy viết: "Tôi đã có cơ hội hạ gục Charlie Kirk và em sẽ làm điều đó".

Tỏ ra sốc về dòng nhắn nhủ này, người yêu sống cùng Robinson đã hỏi liệu anh ta có phải là người nổ súng không. Tyler Robinson trả lời: "Là tôi, tôi xin lỗi".

Công tố viên hạt Utah Jeff Gray cho biết mẫu ADN trên cò súng được dùng để giết ông Kirk trùng khớp với ADN của nghi phạm Robinson.

Các quan chức thực thi pháp luật cho biết họ đang xem xét liệu những người khác có biết về kế hoạch của tay súng hoặc có tiếp tay hay không. Cơ quan điều tra không cho biết người yêu của Robinson có nằm trong số những người bị điều tra hay không, mà chỉ bày tỏ sự cảm kích vì người này đã chia sẻ thông tin.

Người yêu của Robinson dường như đã không đến cơ quan thực thi pháp luật sau khi nhận được tin nhắn. Nghi phạm đã bỏ trốn hơn một ngày cho đến khi cha mẹ nhận ra anh ta trong một bức ảnh do chính quyền công bố.

