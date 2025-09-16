Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Phó tổng thống Mỹ kêu gọi tố giác người vui mừng về vụ ám sát Charlie Kirk

Vi Trân
Vi Trân
16/09/2025 09:08 GMT+7

Nhiều quan chức trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đe dọa có biện pháp xử lý những bình luận hả hê về vụ ám sát nhà hoạt động chính trị Charlie Kirk.

Phát biểu trong chương trình podcast của ông Charlie Kirk ngày 15.9, Phó tổng thống Mỹ J.D Vance gợi ý đuổi việc những người tỏ ra vui mừng về vụ ám sát ông Charlie Kirk, nhà hoạt động chính trị cánh hữu là đồng minh của chính quyền ông Trump, theo AP.

Phó tổng thống Mỹ kêu gọi tố giác người vui mừng về vụ ám sát Charlie Kirk - Ảnh 1.

Phó tổng thống Mỹ J.D Vance phát biểu trong chương trình podcast của ông Charlie Kirk tại Nhà Trắng ngày 15.9

ẢNH: REUTERS

"Khi các bạn thấy ai đó ăn mừng cái chết của Charlie, hay lên tiếng chỉ trích họ. Và thậm chí, hãy tố giác cho chủ lao động của họ. Chúng tôi không tin vào bạo lực chính trị nhưng chúng tôi tin vào sự văn minh. Không có chút văn minh nào khi ăn mừng một vụ ám sát chính trị", ông Vance tuyên bố.

Các tiểu bang do đảng Cộng hòa kiểm soát như Florida, Oklahoma và Texas đã khởi động các cuộc điều tra đối với những giáo viên bị cáo buộc có bình luận không phù hợp sau vụ ám sát hôm 10.9.

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christopher Landau đe dọa sẽ tước thị thực hoặc không cấp thị thực cho những người cổ súy bạo lực hoặc bình luận không phù hợp về vụ ám sát.

Nghi phạm nổ súng sát hại Charlie Kirk không hợp tác điều tra

Ông Kirk là người vận động các chính sách bảo thủ trong học đường và là nhân vật truyền thông nổi tiếng, đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút cử tri trẻ để tạo nên chiến thắng của ông Trump hồi năm 2024.

Vụ ám sát ông Kirk đã gây ra nhiều ý kiến tranh cãi trong dư luận Mỹ. Nhiều phi công, y bác sĩ, giáo viên và nhân viên Mật vụ Mỹ bị đình chỉ công tác hoặc bị sa thải vì đăng bài viết không phù hợp về cái chết của ông Kirk lên mạng xã hội.

Quân đội Mỹ cũng đã kêu gọi người dân báo cáo những người có hành vi ăn mừng hoặc chế giễu cái chết của ông Kirk và cho biết một vài binh sĩ đã bị đuổi khỏi quân ngũ vì bình luận của họ.

Phó tổng thống Mỹ kêu gọi tố giác người vui mừng về vụ ám sát Charlie Kirk - Ảnh 2.

Ông Charlie Kirk và ông J.D Vance, lúc còn là ứng viên phó tổng thống, tại một chương trình ở bang Arizona hồi tháng 9.2024

ẢNH: AP

Cũng trong chương trình podcast, ông Vance tuyên bố chính quyền sẽ "phá bỏ các tổ chức thúc đẩy bạo lực và khủng bố" tại Mỹ, ngăn chặn những người muốn giết đồng bào "chỉ vì không thích điều họ nói".

Phó chánh văn phòng Nhà Trắng phụ trách chính sách Stephen Miller cho biết sẽ sử dụng mọi nguồn lực của chính quyền liên bang để đạt mục tiêu này, theo tờ The Guardian.

"Có Chúa trời làm chứng, chúng tôi sẽ sử dụng mọi nguồn lực tại Bộ Tư pháp, Bộ An ninh Nội địa và trên khắp chính quyền để xác định, phá vỡ, hủy diệt những mạng lưới này", ông Miller nói.

Đến nay, chưa rõ quan điểm chính trị của nghi phạm Tyler Robinson. Các nhà điều tra phát hiện những chữ được khắc trên các viên đạn liên quan văn hóa trên mạng và trò chơi điện tử. Dù vậy, những nhân vật nổi bật cánh hữu tại Mỹ đã tố cáo cánh tả chịu trách nhiệm cho cái chết của ông Kirk.

Nhiều quan chức đảng Dân chủ, gồm cựu Tổng thống Barack Obama hay cựu Phó tổng thống Kamala Harris đã lên án việc ám sát ông Kirk. Hơn nữa, nhiều chính trị gia Dân chủ cũng là nạn nhân của bạo lực chính trị trong những năm gần đây, gồm vụ ám sát cựu Chủ tịch Hạ viện bang Minnesota và chồng hồi tháng 6, hay vụ chồng của cựu Chủ tịch Hạ viện liên bang Nancy Pelosi bị tấn công tại nhà riêng hồi năm 2022.

Tin liên quan

Bạo lực chính trị giữa nước Mỹ bị chia rẽ

Bạo lực chính trị giữa nước Mỹ bị chia rẽ

Cùng với vụ ám sát ông Charlie Kirk, một số vụ ám sát nói riêng cũng như tình hình bạo lực chính trị gần đây ở Mỹ đang khiến dư luận nước này lo ngại.

Khám phá thêm chủ đề

Charlie Kirk bạo lực chính trị vụ ám sát charlie kirk Phó tổng thống Mỹ JD Vance
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận