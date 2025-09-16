Phó tổng thống Mỹ kêu gọi tố giác người vui mừng về vụ ám sát Charlie Kirk

Phát biểu trong chương trình podcast của ông Charlie Kirk ngày 15.9, Phó tổng thống Mỹ J.D Vance gợi ý đuổi việc những người tỏ ra vui mừng về vụ ám sát ông Charlie Kirk, nhà hoạt động chính trị cánh hữu là đồng minh của chính quyền ông Trump, theo AP.

Phó tổng thống Mỹ J.D Vance phát biểu trong chương trình podcast của ông Charlie Kirk tại Nhà Trắng ngày 15.9 ẢNH: REUTERS

"Khi các bạn thấy ai đó ăn mừng cái chết của Charlie, hay lên tiếng chỉ trích họ. Và thậm chí, hãy tố giác cho chủ lao động của họ. Chúng tôi không tin vào bạo lực chính trị nhưng chúng tôi tin vào sự văn minh. Không có chút văn minh nào khi ăn mừng một vụ ám sát chính trị", ông Vance tuyên bố.

Các tiểu bang do đảng Cộng hòa kiểm soát như Florida, Oklahoma và Texas đã khởi động các cuộc điều tra đối với những giáo viên bị cáo buộc có bình luận không phù hợp sau vụ ám sát hôm 10.9.

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christopher Landau đe dọa sẽ tước thị thực hoặc không cấp thị thực cho những người cổ súy bạo lực hoặc bình luận không phù hợp về vụ ám sát.

Nghi phạm nổ súng sát hại Charlie Kirk không hợp tác điều tra

Ông Kirk là người vận động các chính sách bảo thủ trong học đường và là nhân vật truyền thông nổi tiếng, đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút cử tri trẻ để tạo nên chiến thắng của ông Trump hồi năm 2024.

Vụ ám sát ông Kirk đã gây ra nhiều ý kiến tranh cãi trong dư luận Mỹ. Nhiều phi công, y bác sĩ, giáo viên và nhân viên Mật vụ Mỹ bị đình chỉ công tác hoặc bị sa thải vì đăng bài viết không phù hợp về cái chết của ông Kirk lên mạng xã hội.

Quân đội Mỹ cũng đã kêu gọi người dân báo cáo những người có hành vi ăn mừng hoặc chế giễu cái chết của ông Kirk và cho biết một vài binh sĩ đã bị đuổi khỏi quân ngũ vì bình luận của họ.

Ông Charlie Kirk và ông J.D Vance, lúc còn là ứng viên phó tổng thống, tại một chương trình ở bang Arizona hồi tháng 9.2024 ẢNH: AP

Cũng trong chương trình podcast, ông Vance tuyên bố chính quyền sẽ "phá bỏ các tổ chức thúc đẩy bạo lực và khủng bố" tại Mỹ, ngăn chặn những người muốn giết đồng bào "chỉ vì không thích điều họ nói".

Phó chánh văn phòng Nhà Trắng phụ trách chính sách Stephen Miller cho biết sẽ sử dụng mọi nguồn lực của chính quyền liên bang để đạt mục tiêu này, theo tờ The Guardian.

"Có Chúa trời làm chứng, chúng tôi sẽ sử dụng mọi nguồn lực tại Bộ Tư pháp, Bộ An ninh Nội địa và trên khắp chính quyền để xác định, phá vỡ, hủy diệt những mạng lưới này", ông Miller nói.

Đến nay, chưa rõ quan điểm chính trị của nghi phạm Tyler Robinson. Các nhà điều tra phát hiện những chữ được khắc trên các viên đạn liên quan văn hóa trên mạng và trò chơi điện tử. Dù vậy, những nhân vật nổi bật cánh hữu tại Mỹ đã tố cáo cánh tả chịu trách nhiệm cho cái chết của ông Kirk.

Nhiều quan chức đảng Dân chủ, gồm cựu Tổng thống Barack Obama hay cựu Phó tổng thống Kamala Harris đã lên án việc ám sát ông Kirk. Hơn nữa, nhiều chính trị gia Dân chủ cũng là nạn nhân của bạo lực chính trị trong những năm gần đây, gồm vụ ám sát cựu Chủ tịch Hạ viện bang Minnesota và chồng hồi tháng 6, hay vụ chồng của cựu Chủ tịch Hạ viện liên bang Nancy Pelosi bị tấn công tại nhà riêng hồi năm 2022.