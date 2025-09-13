Hung thủ bắn Charlie Kirk đối diện án tử

Ông Kirk là người sáng lập tổ chức Turning Point USA thúc đẩy các chính sách bảo thủ trong trường học và ủng hộ Tổng thống Trump nhiệt thành. Ông Kirk bị bắn tại buổi tranh luận về nhiều chủ đề nóng trước hàng ngàn người trong khuôn viên Đại học Utah Valley tại TP.Orem, bang Utah hôm 10.9.

Hình ảnh đối tượng được cho là nghi phạm Tyler Robinson tại hiện trường vụ ám sát ông Charlie Kirk Ảnh: Reuters

Theo Reuters, các nhà điều tra nói rằng hung thủ đến hiện trường vài phút trước khi sự kiện bắt đầu. Video từ camera an ninh cho thấy một người đi cầu thang bộ lên mái tòa nhà đối diện nơi ông Kirk ngồi. Khi đang trả lời câu hỏi về số vụ xả súng tại Mỹ, ông Kirk bị bắn một phát duy nhất trúng cổ và đổ gục, khán giả xung quanh chạy tán loạn.

Cục Điều tra liên bang (FBI) đã công bố một đoạn video cho thấy một người trèo xuống đất từ mái tòa nhà nơi hung thủ nổ súng, để lại dấu vân tay và các dấu vết ADN khác. Sau đó, người này băng qua đường và đi vào khu vực có nhiều lùm cây gần trường đại học. Tại đây, cơ quan điều tra tìm thấy khẩu súng trường nạp đạn bằng tay hiệu Mauser được quấn trong một chiếc khăn. Theo AP, trong khẩu súng có 1 vỏ đạn và 3 viên đạn chưa bắn.

Nghi phạm giết ông Charlie Kirk là ai?

Trả lời phỏng vấn Fox News ngày 12.9, Tổng thống Trump cho biết người thân của nghi phạm đã "giao nộp" đối tượng cho lực lượng chức năng. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo hy vọng nghi phạm sẽ bị buộc tội và lãnh án tử hình, điều đã được Thống đốc Utah Spencer Cox tuyên bố sẽ cố gắng theo đuổi.

Trong cuộc họp báo tối qua, Thống đốc Cox và Giám đốc FBI Kash Patel cho biết nghi phạm tên Tyler Robinson (22 tuổi), sống ở Utah, bị bắt vào 22 giờ tối 11.9 (giờ miền đông Mỹ). Ông Cox tin rằng nghi phạm hành động một mình nhưng lưu ý cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Trước đó, FBI công bố nhiều ảnh chụp nghi phạm và treo thưởng 100.000 USD cho thông tin giúp bắt giữ. Tỉ phú Bill Ackman của Công ty quản lý quỹ Pershing Square đăng bài viết trên mạng xã hội X nói sẽ góp thêm 1 triệu USD.

Nghi phạm Tyler Robinson ẢNH: VĂN PHÒNG THỐNG ĐỐC UTAH/AP

Ông Kirk là nhân vật thân thiết với nhiều người thuộc phong trào MAGA (Make America Great Again - Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại) do Tổng thống Trump khởi xướng. Nhà lãnh đạo tuyên bố sẽ truy tặng Huân chương Tự do Tổng thống, danh hiệu dân sự cao quý nhất của Mỹ, cho ông Kirk và kêu gọi phản ứng ôn hòa với hung thủ vì ông Kirk là người "chủ trương phi bạo lực". Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christopher Landau cảnh báo có thể tước thị thực hoặc từ chối cấp thị thực cho người nước ngoài bình luận tiêu cực về ông Kirk. Mặt khác, an ninh đang được siết chặt giữa thời điểm căng thẳng chính trị sau vụ ám sát. Theo AP, buổi lễ tưởng niệm nạn nhân vụ tấn công khủng bố ngày 11.9.2001 tại Lầu Năm Góc, sự kiện có Tổng thống Trump tham dự, đã được tổ chức bên trong tòa nhà thay vì tại đài tưởng niệm bên ngoài như mọi năm.