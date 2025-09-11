Tổng thống Trump tưởng niệm sự kiện 11.9 ở Lầu Năm Góc

Tổng thống Donald Trump lắng nghe từng cái tên nạn nhân được xướng lên trong buổi lễ tại Lầu Năm Góc ngày 11.9.2025 ảnh: ap

Tại lễ tưởng niệm, Tổng thống Trump, đệ nhất phu nhân Melania, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Dan Caine, và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth ngồi trên lễ đài, chăm chú lắng nghe từng cái tên nạn nhân tại Lầu Năm Góc được xướng lên, theo AP.

Sau mỗi tên nạn nhân được đọc, một hồi chuông vang lên để tưởng niệm.

Ông Trump đã kết thúc lễ tưởng niệm bằng cam kết vinh danh các anh hùng: "Chúng ta sẽ bảo vệ quốc gia mà họ từng phụng sự, gìn giữ những giá trị mà họ đã trân trọng và bảo vệ nền tự do mà họ đã hy sinh vì nó".

Một quân nhân cầm danh sách có tên những nạn nhân ở Lầu Năm Góc trong vụ 11.9.2001 ảnh: afp

Buổi lễ tưởng niệm sự kiện 11.9 tại Lầu Năm Góc trong những năm qua thường được tổ chức tại khu tưởng niệm ngoài trời bên ngoài tòa nhà. Năm nay, nơi tổ chức đã được chuyển vào sân trong.

Các quan chức quốc phòng xác nhận đã có sự thay đổi về địa điểm trong buổi lễ có sự tham dự của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, họ từ chối trả lời nguyên nhân đằng sau sự điều chỉnh này.

Việc chuyển địa điểm đã diễn ra vài giờ sau vụ ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk, một đồng minh thân thiết của ông Trump, tại một sự kiện ngoài trời tại trường đại học ở bang Utah.

Phát biểu tại lễ tưởng niệm, Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth đã tưởng nhớ ông Kirk, gọi ông là một người Mỹ yêu nước. Tổng thống Trump cũng thông báo quyết định trao tặng Huân chương Tự do của tổng thống cho ông Kirk. Đây vốn là huân chương cao quý nhất có thể trao cho dân thường.

Vào 9 giờ 37 sáng ngày 11.9.2001, chuyến bay số 77 của Hãng American Airlines do không tặc chiếm quyền điều khiển đã lao vào Lầu Năm Góc, khiến 184 quân nhân và dân thường thiệt mạng. Bên cạnh Lầu Năm Góc, không tặc còn tấn công tòa tháp đôi ở thành phố New York (bang New York) khiến 2.753 người thiệt mạng. 40 người khác đã tử nạn trên chuyến bay 93 của Hãng United Airlines từ sân bay quốc tế Newark (New Jersey) đến sân bay quốc tế San Francisco (California) rơi ở Pennsylvania trong lúc những người trên máy bay cố giành quyền kiểm soát buồng lái với không tặc.

Đến nay, sự kiện 11.9.2001 vẫn là thảm kịch tấn công khủng bố đẫm máu nhất trên đất Mỹ trong thời hiện đại.