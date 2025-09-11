Đại sứ Anh tại Mỹ mất chức vì dính líu với tỉ phú ấu dâm

Đại sứ Anh ở Mỹ Peter Mandelson phát biểu tại sự kiện tổ chức ở tư dinh tại Washington D.C ngày 26.2 ảnh: ap

Trong thông báo trước Hạ viện hôm nay 11.9, Ngoại trưởng Anh Stephen Doughty cho biết quyết định bãi nhiệm Đại sứ Anh tại Mỹ được tiến hành sau khi báo chí đăng tải nội dung các thư điện tử ông Mandelson gửi cho tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein vào thập niên 2000.

“Dựa trên những thông tin bổ sung có trong thư điện tử do ông Peter Mandelson viết, Thủ tướng đã đề nghị Ngoại trưởng rút lại quyết định bổ nhiệm ông làm Đại sứ Anh tại Mỹ", AP dẫn lời ông Doughty.

Ngoại trưởng cho hay việc ông Mandelson trong thư cho rằng bản án đầu tiên đối với tỉ phú ấu dâm Epstein là “sai trái và cần được kháng cáo” là một thông tin hoàn toàn mới.

Hôm 10.9, báo The Sun tung một loạt các thư điện tử cho thấy ông Mandelson từng kêu gọi bị cáo Epstein phải đấu tranh để được thả sớm, trước khi có bản án 18 tháng tù giam.

“Tôi rất quý trọng anh", ông Mandelson viết cho bị cáo Epstein trước khi người này bắt đầu thụ án vào tháng 6.2008 vì tội dụ dỗ trẻ vị thành niên hành nghề mại dâm.

Ngoại trưởng Doughty nhận định những thư điện tử trên cho thấy “độ sâu và bản chất thực sự” của mối quan hệ giữa ông Mandelson và tỉ phú ấu dâm Epstein. Đây là thông tin hoàn toàn mới so với những gì chính phủ hiểu biết vào thời điểm ông Mandelson được bổ nhiệm làm Đại sứ Anh tại Washington. Ông Mandelson chính thức nhậm chức vào tháng 2 năm nay.

Các thư điện tử được công bố sau khi những thành viên đảng Dân chủ tại Ủy ban Giám sát Hạ viện công khai một album mừng sinh nhật lần thứ 50 của tỉ phú Epstein vào năm 2003. Trong một ghi chú viết tay trong album, ông Mandelson gọi tỉ phú Epstein là “người bạn thân nhất của tôi”.

Quyết định bãi nhiệm ông Mandelson được đưa ra chỉ sau một ngày Thủ tướng Starmer said bày tỏ sự tin tưởng đối với Đại sứ Anh tại Mỹ.

Tỉ phú Epstein được kết luận đã tự sát trong tù vào tháng 8.2019 trong lúc chờ xử các cáo buộc buôn bán tình dục.