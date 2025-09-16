Nỗ lực làm rõ động cơ vụ ám sát ông Charlie Kirk

Tuy nhiên, những người xung quanh nghi phạm đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra. Một trong số đó là bạn cùng phòng và cũng là người yêu của Robinson, được mô tả là "nam chuyển giới sang nữ", đã tích cực phối hợp với lực lượng chức năng, theo Reuters. Thống đốc Cox xác nhận Robinson đã liên lạc với một số người trên nền tảng Discord sau vụ nổ súng và tự nhận là thủ phạm, nhưng không ai tin.

Nghi phạm nổ súng sát hại Charlie Kirk không hợp tác điều tra

Trước đó, giới chức Mỹ cho hay Robinson không có cùng quan điểm chính trị với gia đình và từng bày tỏ sự phản đối ông Kirk. Hiện Robinson bị giam giữ không được bảo lãnh tại nhà tù quận Utah với các cáo buộc bao gồm giết người, nổ súng gây thương tích nghiêm trọng và cản trở công lý. Trung sĩ Ray Ormond thuộc Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Utah cho biết Robinson đang được giám sát chặt chẽ và sẽ tiếp tục bị theo dõi đặc biệt trong khi chờ đánh giá sức khỏe tâm thần - một quá trình có thể mất vài ngày. Robinson dự kiến sẽ hầu tòa vào ngày 16.9.

Một bức ảnh ông Charlie Kirk tại một buổi tưởng niệm ở bang Arizona (Mỹ) Ảnh: Reuters

Vụ ám sát nhà hoạt động Charlie Kirk đã làm dấy lên lo ngại về tình trạng bạo lực chính trị gia tăng tại Mỹ, theo Fox News. Tổ chức Turning Point USA cho biết một lễ tưởng niệm ông Charlie Kirk dự kiến diễn ra tại Sân vận động State Farm thuộc bang Arizona ngày 21.9. Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến tham dự lễ tưởng nhớ cùng Phó tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio.