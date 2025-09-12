Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Mỹ công bố danh tính nghi phạm ám sát ông Charlie Kirk

Trí Đỗ
Trí Đỗ
12/09/2025 23:32 GMT+7

Giới chức Mỹ ngày 12.9 đã công bố danh tính nghi phạm ám sát ông Charlie Kirk, nhà hoạt động cánh hữu và đồng minh thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thống đốc bang Utah (Mỹ) Spencer Cox hôm nay 12.9 xác nhận cho biết các nhà chức trách đã bắt giữ Tyler Robinson (22 tuổi) - nghi phạm bị cáo buộc bắn chết ông Charlie Kirk.

"Tyler Robinson đã liên lạc với một người bạn của gia đình, người này đã liên lạc với Văn phòng Cảnh sát trưởng Washington và cung cấp thông tin rằng Robinson đã thú nhận với họ hoặc ngụ ý rằng anh ta đã gây ra vụ ám sát", Reuters dẫn lời Thống đốc Cox nói.

Mỹ bắt nghi phạm giết ông Charlie Kirk

Một thành viên gia đình của Robinson - hiện được các nhà điều tra phỏng vấn cho biết Robinson gần đây đã trở nên cực đoan hơn và có những lời lẽ miệt thị nhà hoạt động Charlie Kirk.

"Trong cuộc trò chuyện với một thành viên khác trong gia đình, Robinson có nhắc đến việc ông Charlie Kirk sẽ đến đại học Utah Valley. Họ đã nói về lý do họ không thích ông ấy và quan điểm của ông ấy", Thống đốc Cox nói thêm.

- Ảnh 1.

Tyler Robinson - nghi phạm ám sát ông Charlie Kirk

ẢNH: Văn phòng Thống đốc bang Utah

Ông Cox cho hay viên đạn dược tìm thấy tại hiện trường có khắc chữ. Những dòng chữ trên vỏ đạn bao gồm: "Cái gì thế này?", "Ồ, Bella Chào, Bella Chào, Bella Chào, Chào", "Nếu bạn đọc được dòng này, bạn là người đồng tính, LMAO", và "Này tên phát xít, bắt lấy". 

Thống đốc Cox cho biết các nhà chức trách đã xem xét kỹ lưỡng đoạn video an ninh từ Đại học Utah Valley và thấy nghi phạm đến trường vào sáng 10.9. Nghi phạm được nhìn thấy mặc áo phông màu nâu đỏ trơn, quần ngắn sáng màu, đội mũ đen có logo màu trắng và đi giày sáng màu, theo The Guardian.

Robinson đã bị bắt giữ vào tối 11.9, khoảng 33 giờ sau vụ sát hại ông Kirk, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel cho biết tại buổi họp báo.

Ông Kirk bị ám sát đầu giờ chiều 11.9 khi đang diễn thuyết trong khuôn viên trường Đại học Utah Valley.

Khi trả lời phỏng vấn đài Fox News ngày 12.9, Tổng thống Trump cho hay ông cảm thấy ông Charlie Kirk "giống như một thành viên trong gia đình vậy". Sau đó, ông Trump đã chia sẻ bức ảnh ông và nhà họat động Charlie Kirk ôm nhau trên nền tảng xã hội Truth với nội dung: "Mọi người đều yêu Charlie".

