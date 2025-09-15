Nghi phạm sát hại ông Charlie Kirk không hợp tác điều tra

Thống đốc Utah Spencer Cox ngày 14.9 cho biết: “Nghi phạm chưa khai nhận và không hợp tác, nhưng tất cả những người liên quan đến anh ta đều hợp tác. Tôi nghĩ điều đó rất quan trọng", theo Đài ABC News.

Ông Cox thông báo rằng cơ quan điều tra đang cố gắng xác định động cơ vụ tấn công, nêu thêm những thông tin khác sẽ được cập nhật khi nghi phạm hầu tòa vào ngày 16.9 để nhận các cáo buộc chính thức.

Chân dung nghi phạm Tyler Robinson, người bị tình nghi sát hại ông Charlie Kirk tại bang Utah (Mỹ) ẢNH: REUTERS

Ông Charlie Kirk, nhà hoạt động cánh hữu tại Mỹ, bị ám sát vào ngày 10.9 khi đang dự sự kiện ngoài trời ở thành phố Salt Lake City, Utah. Nghi phạm Tyler Robinson đã bị bắt vào ngày 12.9 với cáo buộc giết người nghiêm trọng, cản trở công lý và tội xả súng gây thương tích nghiêm trọng. Ông Robinson chưa từng có tiền án tiền sự.

Vụ việc làm dấy lên lo ngại về tình trạng căng thẳng leo thang và chia rẽ đảng phái ngày càng sâu sắc. Thống đốc Cox nói rằng cơ quan điều tra phát hiện nghi phạm Robinson có quan điểm chính trị thiên tả và không thích ông Kirk.

"Thông tin đó đến từ những người xung quanh ông ấy, các thành viên trong gia đình và bạn bè của ông ấy", ông Cox nói với Đài CNN.

Ông Cox nêu thêm nghi phạm có người yêu chuyển giới, song chưa rõ điều này có liên quan đến vụ án hay không.

Vào ngày 14.9, ông Cox cũng được hỏi về thông tin do tờ The New York Times đăng tải trước đó về cuộc nói chuyện trên ứng dụng Discord được cho là có liên quan đến nghi phạm. Ông nêu rằng đã xác định tài khoản Discord của nghi phạm, nhưng chưa có bằng chứng ông Robinson lên kế hoạch tấn công hoặc truyền bá tư tưởng bạo lực.

Thống đốc Cox ngày 12.9 cho hay bang Utah sẽ trừng phạt rất nghiêm khắc với người đã ám sát ông Charlie Kirk. "Chúng tôi sẽ đề nghị mức án tử hình. Tôi đang làm việc với công tố viên để đảm bảo điều đó", ông Cox cho hay.