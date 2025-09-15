Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Nghi phạm nổ súng sát hại Charlie Kirk không hợp tác điều tra
Video Thế giới

Nghi phạm nổ súng sát hại Charlie Kirk không hợp tác điều tra

La Vi
La Vi
15/09/2025 12:10 GMT+7

Người bị bắt trong vụ sát hại nhà hoạt động cánh hữu Charlie Kirk không hợp tác với chính quyền, nhưng các nhà điều tra đang nỗ lực xác định động cơ vụ nổ súng bằng cách nói chuyện với bạn bè và gia đình nghi phạm.

Thống đốc bang Utah (Mỹ) hôm 14.9 cho biết người bị bắt trong vụ sát hại nhà hoạt động cánh hữu Charlie Kirk không hợp tác với chính quyền, và các nhà điều tra đang tìm hiểu động cơ bằng cách nói chuyện với bạn bè và gia đình nghi phạm.

Thống đốc Spencer Cox cho biết Tyler Robinson (22 tuổi) người đang bị giam giữ vì tình nghi giết người nghiêm trọng và các cáo buộc khác, sẽ chính thức bị buộc tội vào ngày 16.9.

Thống đốc Cox phát biểu trên chương trình "This Week" của ABC cho hay mặc dù Robinson chưa thú nhận, nhưng những người xung quanh anh ta đang hợp tác.

Ông Cox dẫn thông tin từ FBI cho biết trong số người được thẩm vấn có bạn cùng phòng và cũng là bạn tình của Robinson.

Thống đốc mô tả người bạn cùng phòng này là "một người đàn ông đang chuyển giới thành nữ" và "cực kỳ hợp tác".

Robinson, sinh viên năm thứ ba tại Cao đẳng Kỹ thuật Dixie, đã bị bắt giữ vào tối 11.9 (giờ địa phương) tại nhà cha mẹ nghi phạm sau cuộc truy lùng kéo dài 33 giờ.

Người thân và một người bạn của gia đình đã báo cho chính quyền rằng Robinson đã tự thú nhận có liên quan vào vụ giết người.

Nghi phạm bị cáo buộc đã trèo lên mái nhà tại Đại học Utah Valley và từ khoảng cách xa nổ súng bắn trúng cổ ông Kirk khi nạn nhân đang dự một sự kiện ngoài trời.

Các nhà điều tra đã tìm thấy những thông điệp được khắc trên bốn vỏ đạn, bao gồm các liên hệ đến meme và trò đùa thường dùng trong trò chơi điện tử. Theo một bản khai do chính quyền nộp, một trong những thông điệp này là: "Này tên phát xít! Chụp lấy nè!"

Các luận điệu gây tranh cãi của ông Kirk bao gồm những bình luận chống cộng đồng LGBT và chống người nhập cư đã thu hút giới bảo thủ nhưng cũng vấp phải nhiều chỉ trích.

Ông Cox nói với chương trình "Meet the Press" của đài NBC rằng mặc dù Robinson được nuôi dạy trong một gia đình mà cha mẹ là tín đồ ở một vùng bảo thủ tại Utah, nhưng hệ tư tưởng của nghi phạm lại khác với gia đình anh ta.

Hồ sơ của tiểu bang cho thấy Robinson là một cử tri đã đăng ký nhưng không liên kết với bất kỳ đảng phái chính trị nào.

Tin liên quan

Chân dung nghi phạm giết Charlie Kirk, đồng minh của Tổng thống Trump

Chân dung nghi phạm giết Charlie Kirk, đồng minh của Tổng thống Trump

Cách đây 4 năm, ở tuổi 18, Tyler Robinson dường như có tương lai rộng mở khi nằm trong nhóm đạt được điểm cao nhất đầu vào đại học và nhận được học bổng 4 năm. Nhưng số phận đã có bước ngoặt không ngờ.

Khám phá thêm chủ đề

Nghi phạm nổ súng sát hại Charlie Kirk Tyler Robinson
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận