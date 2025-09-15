Nghi phạm nổ súng sát hại Charlie Kirk không hợp tác điều tra

Thống đốc bang Utah (Mỹ) hôm 14.9 cho biết người bị bắt trong vụ sát hại nhà hoạt động cánh hữu Charlie Kirk không hợp tác với chính quyền, và các nhà điều tra đang tìm hiểu động cơ bằng cách nói chuyện với bạn bè và gia đình nghi phạm.

Thống đốc Spencer Cox cho biết Tyler Robinson (22 tuổi) người đang bị giam giữ vì tình nghi giết người nghiêm trọng và các cáo buộc khác, sẽ chính thức bị buộc tội vào ngày 16.9.

Thống đốc Cox phát biểu trên chương trình "This Week" của ABC cho hay mặc dù Robinson chưa thú nhận, nhưng những người xung quanh anh ta đang hợp tác.

Ông Cox dẫn thông tin từ FBI cho biết trong số người được thẩm vấn có bạn cùng phòng và cũng là bạn tình của Robinson.

Thống đốc mô tả người bạn cùng phòng này là "một người đàn ông đang chuyển giới thành nữ" và "cực kỳ hợp tác".

Robinson, sinh viên năm thứ ba tại Cao đẳng Kỹ thuật Dixie, đã bị bắt giữ vào tối 11.9 (giờ địa phương) tại nhà cha mẹ nghi phạm sau cuộc truy lùng kéo dài 33 giờ.

Người thân và một người bạn của gia đình đã báo cho chính quyền rằng Robinson đã tự thú nhận có liên quan vào vụ giết người.

Nghi phạm bị cáo buộc đã trèo lên mái nhà tại Đại học Utah Valley và từ khoảng cách xa nổ súng bắn trúng cổ ông Kirk khi nạn nhân đang dự một sự kiện ngoài trời.

Các nhà điều tra đã tìm thấy những thông điệp được khắc trên bốn vỏ đạn, bao gồm các liên hệ đến meme và trò đùa thường dùng trong trò chơi điện tử. Theo một bản khai do chính quyền nộp, một trong những thông điệp này là: "Này tên phát xít! Chụp lấy nè!"

Các luận điệu gây tranh cãi của ông Kirk bao gồm những bình luận chống cộng đồng LGBT và chống người nhập cư đã thu hút giới bảo thủ nhưng cũng vấp phải nhiều chỉ trích.

Ông Cox nói với chương trình "Meet the Press" của đài NBC rằng mặc dù Robinson được nuôi dạy trong một gia đình mà cha mẹ là tín đồ ở một vùng bảo thủ tại Utah, nhưng hệ tư tưởng của nghi phạm lại khác với gia đình anh ta.

Hồ sơ của tiểu bang cho thấy Robinson là một cử tri đã đăng ký nhưng không liên kết với bất kỳ đảng phái chính trị nào.