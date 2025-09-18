Nghi phạm bắn chết Charlie Kirk bị truy tố 7 tội danh

Tại phiên tòa ở TP.Provo thuộc bang Utah (Mỹ) vào chiều 16.9, công tố viên hạt Utah Jeffrey Gray đã truy tố Tyler Robinson (22 tuổi), nghi phạm bắn chết nhà hoạt động chính trị Charlie Kirk (32 tuổi), với 7 tội danh hình sự, theo Đài CBS News.

Những tội danh gồm tội giết người nghiêm trọng, sử dụng súng bất hợp pháp, 2 tội cản trở công lý, 2 tội can thiệp nhân chứng và tội gây bạo lực trước mặt trẻ em. Công tố viên Gray cho hay ông đã quyết định đề nghị án tử hình đối với Robinson.

Công tố viên đề nghị án tử hình cho nghi can giết ông Charlie Kirk

Robinson bị cáo buộc dùng súng trường bắn một phát từ trên mái nhà xuyên qua cổ ông Kirk khi nhà hoạt động này phát biểu trước nhiều người trong khuôn viên Đại học Utah Valley ngày 10.9. Trong hồ sơ tòa án, các công tố viên cho hay sau vụ nổ súng, Robinson đã gửi một tin nhắn yêu cầu bạn cùng phòng "dừng lại, nhìn dưới bàn phím của tôi". Bạn cùng phòng tìm thấy một mảnh giấy ghi chú của Robinson có nội dung: "Tôi đã có cơ hội hạ gục Charlie Kirk và tôi sẽ làm điều đó". Bạn cùng phòng sau đó hỏi tại sao lại bắn ông Kirk, Robinson trả lời: "Tôi đã chịu đựng đủ sự thù hận của ông ấy".

Tyler Robinson, nghi phạm bắn chết nhà hoạt động chính trị Charlie Kirk Ảnh: Reuters

Trong những tin nhắn tiếp theo, Robinson cho hay anh ta ước gì đã quay lại lấy khẩu súng trường để lại trong bụi rậm ngay sau vụ nổ súng. ADN được tìm thấy trên cò súng của khẩu súng nghi được dùng để bắn ông Kirk trùng khớp với ADN của Robinson. Bị cáo này hầu tòa từ nhà tù thông qua cuộc gọi video vào chiều 16.9 (ảnh), mặc áo khoác phòng chống tự tử. Dự kiến, phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 29.9.