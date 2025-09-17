Hé lộ động cơ của tay súng ám sát ông Charlie Kirk

Ngày 16.9, tòa án tại bang Utah mở phiên xét xử đối với bị cáo Tyler Robinson (22 tuổi), nghi phạm bắn chết nhà hoạt động chính trị cánh hữu Charlie Kirk tại sự kiện đông người ở Đại học Utah Valley (UVU) hôm 10.9. Ông Kirk là người ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tại phiên tòa, chưởng lý quận Utah Jeff Gray truy tố bị cáo Robinson tội giết người nghiêm trọng, sử dụng súng bất hợp pháp, 2 tội cản trở công lý, 2 tội can thiệp nhân chứng và phạm tội bạo lực trước mặt trẻ em, theo CBS News.

Bị cáo Robinson đang bị giam tại Nhà tù quận Utah và hầu tòa thông qua video trực tuyến. Sau phiên tòa, bang Utah chính thức nộp hồ sơ thông báo ý định đề nghị án tử hình cho bị cáo vì tội giết người nghiêm trọng.

Nghi can bắn ông Charlie Kirk đối diện mức án tử hình

Động cơ gây án

Tại phiên tòa, các công tố viên đã tung ra nhiều bằng chứng bao gồm tin nhắn thú tội mà ông Robinson gửi đến bạn tình, một ghi chú để lại trước vụ tấn công, và ADN trên cò súng, theo AP.

ADN trên cò súng của khẩu súng đã bắn ông Kirk trùng khớp với ADN của bị cáo Tyler Robinson. Công tố viên Jeff Gray cho biết bị cáo Robinson lên kế hoạch tấn công hơn một tuần, nhưng động cơ chưa rõ ràng, dù có bằng chứng cho thấy sự bất mãn với quan điểm chính trị của ông Kirk, đặc biệt là liên quan đến vấn đề chuyển giới.

Trong tin nhắn gửi cho bạn cùng phòng - người được các nhà điều tra cho là người chuyển giới, bị cáo Robinson cho rằng ông Kirk có quá nhiều thù hận, đặc biệt sau khi nhà hoạt động này tuyên bố sai lầm rằng người chuyển giới liên quan nhiều vụ xả súng. "Một số hận thù không thể hóa giải được", ông Robinson viết.

Bị cáo Tyler Robinson xuất hiện tại tòa thông qua cuộc gọi video ẢNH: REUTERS

Mẹ bị cáo nói rằng con trai trong khoảng một năm qua đã dần nghiêng về cánh tả và chuyển hướng sang ủng hộ quyền của người đồng tính và chuyển giới. Sự chuyển biến tư tưởng này đã dẫn đến tranh cãi giữa Robinson và cha, được cho là người ủng hộ nhiệt thành của Tổng thống Trump.

Truyền thông trước đó cho rằng cha mẹ của ông Robinson là cử tri của đảng Cộng hòa bỏ phiếu cho ông Trump hồi năm 2024. Tin nhắn cũng cho thấy ông Robinson cho rằng cha mình là một người ủng hộ "khá cứng đầu" của phong trào MAGA (Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại) của ông Trump, theo tờ The Guardian.

Theo các công tố viên, mẹ bị cáo nói rằng trong một cuộc trò chuyện trước vụ nổ súng, bị cáo Robinson nhắc đến việc ông Charlie Kirk sẽ tổ chức sự kiện tại UVU và miêu tả đó là địa điểm ngu ngốc. Người mẹ cũng cho biết con trai trong cuộc trò chuyện đó còn cáo buộc ông Kirk lan truyền sự thù hận. Trong ghi chú để lại trước khi gây án, Robinson nói có thời cơ để hạ gục ông Charlie Kirk và "tôi sẽ chớp lấy".

Bên trong phiên tòa tại Utah ngày 16.9 ẢNH: REUTERS

Gia đình trình báo

Sau vụ nổ súng, nghi phạm vứt bỏ súng và quần áo, yêu cầu bạn tình xóa tin nhắn và giữ im lặng. Các tin nhắn cho thấy bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và xin lỗi vì liên lụy bạn tình.

Cha mẹ của bị cáo nghi ngờ con trai mình là hung thủ sát hại ông Charlie Kirk sau khi nhìn thấy hình ảnh nghi phạm do cơ quan chức năng công bố. Trong cuộc nói chuyện sau đó, người con thừa nhận và người cha trình báo cơ quan chức năng. Bị cáo đầu thú một ngày sau vụ ám sát với sự khuyên nhủ của một người bạn của gia đình là nhân viên thực thi pháp luật tại địa phương.

Về các chữ khắc trên vỏ đạn với nội dung chống phát xít, bị cáo Robinson thừa nhận với bạn tình rằng đó chỉ là trò đùa.

Mặt khác, Cục Điều tra liên bang (FBI) đang điều tra các mối liên hệ của bị cáo Robinson trên nền tảng mạng xã hội Discord và xem xét vụ việc như một phần của xu hướng bạo lực chính trị. Giám đốc FBI Kash Patel nói trong phiên điều trần trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện ngày 16.9 rằng ông Robinson có mặt trong nhóm trò chuyện về trò chơi điện tử cùng hơn 20 người khác trên Discord.

Vụ ám sát Kirk đã làm dấy lên tranh luận về bạo lực chính trị và sự chia rẽ tại Mỹ. Nhiều chính trị gia đảng Cộng hòa, gồm Phó tổng thống J.D Vance đã kêu gọi xử lý những ai vui mừng hoặc có thái độ không phù hợp về ông Kirk.