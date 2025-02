Tự dùng thuốc trị cúm làm tăng nguy cơ kháng thuốc

Vi rút cúm có thể tồn tại hàng giờ ở môi trường bên ngoài, đặc biệt khi thời tiết lạnh và ẩm thấp. Ở nhiệt độ 0 - 4 độ C, vi rút sống được vài tuần, ở âm 20 độ C sống được hàng năm. Vi rút cúm có sức đề kháng yếu, dễ bị bất hoạt bởi bức xạ mặt trời, tia tử ngoại, dễ bị tiêu diệt ở nhiệt độ 56 độ C và các chất khử khuẩn thông thường. Do đó, rửa tay sạch với xà phòng, vệ sinh bề mặt, giữ môi trường sống, nhà cửa thông thoáng, nhiều ánh nắng giúp giảm nguy cơ lây nhiễm vi rút cúm.

(Nguồn: Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế)