Ngày mới với tin tức sức khỏe: Phát hiện bất ngờ từ 'mỗi ngày 1 ly nước cam'

Bắt đầu Ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Tóc bạc có thể là phản ứng tự nhiên để ngăn ngừa ung thư; Giảm cân: cơ thể mất bao nhiêu % là mỡ, bao nhiêu là cơ?; 4 thực phẩm giàu kẽm giúp tăng sinh testosterone tự nhiên...

Mỗi ngày 1 ly nước cam: Phát hiện tác dụng bất ngờ liên quan huyết áp, mỡ máu

Nước cam từ lâu đã được biết đến với lợi ích cho sức khỏe tim mạch và hệ miễn dịch.

Giờ đây, nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí Molecular Nutrition & Food Research phát hiện thêm lợi ích đáng ngạc nhiên khi uống nước cam hằng ngày liên quan đến huyết áp, mỡ và viêm, mang lại tác động sâu hơn cho cơ thể.

Nghiên cứu được thực hiện trên 20 người trưởng thành khỏe mạnh, tuổi từ 21 - 36. Những người tham gia không mắc bệnh mạn tính và được yêu cầu uống 500 ml nước cam tiệt trùng mỗi ngày trong 60 ngày, chia làm hai lần, sau khi đã tránh các thực phẩm từ cam quýt trong ba ngày đầu. Máu được lấy lúc bắt đầu nghiên cứu và sau 60 ngày, các tế bào miễn dịch PBMC được tách ra để phân tích toàn bộ RNA, giúp theo dõi cách gien thay đổi.

Uống một ly nước cam mỗi ngày có thể "tái lập" hoạt động gien trong các tế bào miễn dịch, tác động tích cực đến huyết áp, mỡ máu và viêm ẢNH MINH HỌA: AI

Phát hiện bất ngờ từ việc uống nước cam mỗi ngày. Kết quả đã phát hiện uống nước cam mỗi ngày còn có thể "tinh chỉnh" hoạt động của hàng nghìn gien liên quan đến huyết áp, chuyển hóa chất béo và viêm, với tác dụng khác nhau tùy cơ thể cân nặng ra sao.

Cụ thế, có đến 3.790 RNA thay đổi, bao gồm 1.705 gien mã hóa protein, 66 microRNA, 19 long non-coding RNA và 67 small nucleolar RNA. Phân tích cho thấy các gien liên quan đến huyết áp, lipid, viêm và các tín hiệu quan trọng trong cơ thể đã được điều chỉnh theo hướng có lợi. Cụ thể, các gien gây viêm giảm biểu hiện, trong khi các gien kiểm soát huyết áp và chuyển hóa lipid cũng di chuyển theo hướng tốt hơn, phù hợp với việc hạ huyết áp, giảm viêm và cải thiện chuyển hóa, theo trang tin y khoa News Medical.

Ngày mới với tin tức sức khỏe mời bạn xem tiếp nội dung bài Mỗi ngày 1 ly nước cam: Phát hiện tác dụng bất ngờ liên quan huyết áp, mỡ máu trên tin tức sức khỏe Thanh Niên Online ngày mới 17.11. Bạn cũng có thể xem thêm những tin bài khác về nước cam như: Điều gì xảy ra với lượng đường trong máu khi bạn uống nước cam?; Uống nước cam mỗi ngày có tác dụng bất ngờ đến thận...

Tóc bạc có thể là phản ứng tự nhiên để ngăn ngừa ung thư

Các tế bào trong cơ thể thường xuyên bị hư hại ADN do nhiều yếu tố như ánh nắng, hóa chất hoặc quá trình lão hóa. Tổn thương ADN có thể khiến tế bào già đi, hoặc tệ hơn là biến đổi thành tế bào ung thư.

Tuy nhiên, một nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học Nature Cell Biology đã chỉ ra rằng hiện tượng tóc bạc có thể là phản ứng tự nhiên của cơ thể để ngăn ngừa ung thư.

Nghiên cứu do Giáo sư Emi Nishimura và Phó giáo sư Yasuaki Mohri, từ Đại học Tokyo (Nhật Bản), dẫn đầu đã tập trung vào tế bào gốc sắc tố, loại tế bào nằm trong nang tóc, có nhiệm vụ tạo ra màu tóc và da.

Tóc bạc có thể là cách cơ thể tự "hy sinh" tế bào hư hại để ngăn ngừa ung thư ẢNH MINH HỌA: AI

Các tác giả khi khám phá phản ứng của tế bào gốc sắc tố đối với các dạng tổn thương ADN khác nhau, đã phát hiện chúng có thể phản ứng theo hai hướng khác nhau. Nếu cơ thể kích hoạt cơ chế bảo vệ, tế bào gốc sắc tố sẽ ngừng phân chia và chuyển thành tế bào trưởng thành, cuối cùng bị mất đi. Điều này khiến tóc bạc đi, nhưng đồng thời ngăn tế bào bị lỗi phát triển thành ung thư. Quá trình này được điều khiển bởi gien bảo vệ p53–p21, theo trang tin khoa học Scitech Daily.

Tuy nhiên, khi các tế bào tiếp xúc với chất gây ung thư như tia cực tím hoặc hóa chất 7,12-dimethylbenz(a)anthracene, cơ chế này không còn hoạt động. Thay vì già đi và biến mất, tế bào gốc sắc tố lại tiếp tục nhân lên, rồi sau đó có thể phát triển thành tế bào ung thư da.

Ngày mới với tin tức sức khỏe mời bạn xem tiếp nội dung bài Tóc bạc có thể là phản ứng tự nhiên để ngăn ngừa ung thư trên tin tức sức khỏe Thanh Niên Online ngày mới 17.11. Bạn cũng có thể xem thêm những tin bài khác về ung thư như: Vắc xin ngừa ung thư do HPV sẽ tiêm miễn phí cho trẻ nhỏ; Bệnh viện K có kế hoạch mua thuốc điều trị ung thư của Nga...

Giảm cân: cơ thể mất bao nhiêu % là mỡ, bao nhiêu là cơ?

Khi bắt đầu giảm cân, hầu hết mọi người đều quan tâm đến số cân nặng giảm được mà quên rằng không phải toàn bộ trọng lượng giảm đi đều là mỡ. Trên thực tế, quá trình giảm cân bao gồm mất cả mỡ, cơ và nước.

Mất quá nhiều cơ có thể khiến tốc độ trao đổi chất giảm, cơ thể dễ tăng cân trở lại và sức mạnh thể chất suy yếu. Ngược lại, nếu duy trì được khối cơ trong khi đốt mỡ, cơ thể sẽ săn chắc, khỏe mạnh và dễ giữ cân hơn, theo chuyên trang sức khỏe Verywellfit (Mỹ).

Giảm cân quá nhanh bằng cách cắt giảm lượng lớn calo sẽ làm mất nhiều khối lượng cơ ẢNH MINH HỌA: AI

Tỷ lệ mất cơ, mỡ khi giảm cân sẽ tùy thuộc vào những cách sau:

Ăn kiêng, không tập luyện. Nhiều người chọn cắt giảm calo mà không tập luyện, dẫn đến giảm cân nhanh nhưng đồng thời mất đi một lượng cơ đáng kể.

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san The American Journal of Clinical Nutrition cho thấy khi giảm cân chỉ nhờ ăn kiêng, khoảng 20-25% trọng lượng giảm là cơ nạc. Điều này xảy ra vì lượng calo nạp vào không đủ, cơ thể không chỉ huy động mỡ mà còn phân giải protein trong cơ để tạo năng lượng.

Do đó, giảm cân chỉ bằng ăn kiêng có thể giúp sụt cân nhanh nhưng dễ gây mất cơ, làm chậm trao đổi chất. Không những vậy, cân nặng quay trở lại nhanh hơn sau khi ngừng chế độ ăn kiêng.

Ngày mới với tin tức sức khỏe mời bạn xem tiếp nội dung bài Giảm cân: cơ thể mất bao nhiêu % là mỡ, bao nhiêu là cơ? trên tin tức sức khỏe Thanh Niên Online ngày mới 17.11. Bạn cũng có thể xem thêm những tin bài khác về giảm cân như: Tập thể dục trước khi ăn sáng có giúp giảm cân hay gây hại dạ dày?; 3 lý do thường gặp khiến ăn ít vẫn không giảm mỡ...

Ngoài ra, trong ngày thứ hai 17.11 còn có nhiều tin bài sức khỏe khác.

Ngày mới với tin tức sức khỏe xin kính chúc các bạn một tuần nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, làm việc hiệu quả.