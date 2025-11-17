Tóc bạc có thể là phản ứng tự nhiên để ngăn ngừa ung thư

Tuy nhiên, một nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học Nature Cell Biology đã chỉ ra rằng hiện tượng tóc bạc có thể là phản ứng tự nhiên của cơ thể để ngăn ngừa ung thư.

Nghiên cứu do Giáo sư Emi Nishimura và Phó giáo sư Yasuaki Mohri, từ Đại học Tokyo (Nhật Bản), dẫn đầu đã tập trung vào tế bào gốc sắc tố, loại tế bào nằm trong nang tóc, có nhiệm vụ tạo ra màu tóc và da.

Tóc bạc có thể là cách cơ thể tự "hy sinh" tế bào hư hại để ngăn ngừa ung thư ẢNH MINH HỌA: AI

Các tác giả khi khám phá phản ứng của tế bào gốc sắc tố đối với các dạng tổn thương ADN khác nhau, đã phát hiện chúng có thể phản ứng theo hai hướng khác nhau. Nếu cơ thể kích hoạt cơ chế bảo vệ, tế bào gốc sắc tố sẽ ngừng phân chia và chuyển thành tế bào trưởng thành, cuối cùng bị mất đi. Điều này khiến tóc bạc đi, nhưng đồng thời ngăn tế bào bị lỗi phát triển thành ung thư. Quá trình này được điều khiển bởi gien bảo vệ p53–p21, theo trang tin khoa học Scitech Daily.

Tuy nhiên, khi các tế bào tiếp xúc với chất gây ung thư như tia cực tím hoặc hóa chất 7,12-dimethylbenz(a)anthracene, cơ chế này không còn hoạt động. Thay vì già đi và biến mất, tế bào gốc sắc tố lại tiếp tục nhân lên, rồi sau đó có thể phát triển thành tế bào ung thư da.

Giáo sư Nishimura giải thích: Cùng một loại tế bào gốc có thể đi theo hai hướng - hoặc bị tiêu diệt để bảo vệ cơ thể, hoặc phát triển thành ung thư - tùy vào loại tổn thương mà chúng gặp phải.

Tóc bạc không phải là dấu hiệu xấu

Nói cách khác, tóc bạc không phải là dấu hiệu xấu. Trái lại, đó có thể là cách cơ thể tự "hy sinh" tế bào hư hại để ngăn ngừa ung thư. Khi cơ chế này bị phá vỡ, những tế bào tổn thương không chết đi mà tiếp tục sinh sôi, làm tăng nguy cơ ung thư da.

Giáo sư Nishimura nói thêm: Điều này có nghĩa là quá trình bạc tóc và ung thư hắc tố không phải không liên quan, mà đều là kết quả của phản ứng căng thẳng của tế bào gốc.

Điều quan trọng là nghiên cứu không nói tóc bạc trực tiếp ngăn ngừa ung thư. Thực ra, khi tóc bạc xuất hiện, đó là dấu hiệu các tế bào tóc đã trải qua một quá trình tự bảo vệ, để loại bỏ những tế bào tiềm ẩn nguy cơ gây hại. Nếu quá trình này không xảy ra, những tế bào tóc bị tổn thương có thể phát triển thành ung thư hắc tố, theo ScitechDaily.