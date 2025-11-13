Tập thể dục trước khi ăn sáng có giúp giảm cân, gây hại cho dạ dày?

Bác sĩ chuyên khoa 1 Bùi Hoàng Bích Uyên, Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á TP.HCM cho biết, tập thể dục trước bữa sáng (khi bụng đói) làm tăng quá trình oxy hóa chất béo trong 24 giờ so với tập thể dục sau khi ăn hoặc ít vận động, ở cả nam và nữ. Hiệu ứng này liên quan đến việc huy động chất béo nhiều hơn để làm nguồn năng lượng khi lượng carbohydrate dự trữ thấp sau một đêm.

Một số nghiên cứu và đánh giá cho thấy tập thể dục vào buổi sáng khi bụng đói có thể giúp giảm mỡ cơ thể và vòng eo nhiều hơn, đặc biệt là ở những người thừa cân hoặc béo phì, so với tập thể dục vào buổi tối hoặc tập thể dục sau ăn.

Tuy nhiên, tác động lâu dài đến cân nặng phụ thuộc vào sự cân bằng calo tổng thể. Một số nghiên cứu cho thấy việc bỏ bữa sáng có thể làm giảm lượng calo tiêu thụ hằng ngày, hỗ trợ giảm cân, nhưng điều này không đúng với tất cả mọi người và có thể phụ thuộc vào thói quen ăn uống của từng cá nhân.

Hầu hết mọi người đều có thể tập thể dục buổi sáng ở mức độ vừa phải, nhưng những người có vấn đề về tiêu hóa, dạ dày nên thận trọng ẢNH MINH HỌA: AI

Tập thể dục trước khi ăn sáng tác động lên dạ dày và ruột thế nào?

Tập thể dục buổi sáng cường độ vừa phải nhìn chung an toàn cho đường ruột ở những người khỏe mạnh. Tuy nhiên, tập khi bụng rỗng làm tăng tiết axit dịch vị, tăng các dấu hiệu khó chịu như cồn cào, buồn nôn, đau thượng vị, đặc biệt là trong các bài tập kéo dài hoặc cường độ cao.

Ăn sáng trước khi tập thể dục làm giảm các dấu hiệu căng thẳng ở ruột, có tác dụng bảo vệ niêm mạc ruột.

Hầu hết mọi người đều có thể tập thể dục buổi sáng ở mức độ vừa phải, nhưng những người có dạ dày nhạy cảm hoặc có vấn đề về đường tiêu hóa từ trước (như viêm loét dạ dày-tá tràng, trào ngược dạ dày) nên thận trọng, vì tập thể dục khi đói cường độ cao hoặc kéo dài có thể dẫn đến tình trạng nặng hơn.

Tập thể dục buổi sáng lúc bụng đói có thể tăng cường đốt cháy mỡ và hỗ trợ giảm cân, thường là có thể áp dụng được đối với hầu hết mọi người có đường ruột khỏe mạnh. Những người có dạ dày nhạy cảm hoặc mắc các bệnh lý đường tiêu hóa nên theo dõi các triệu chứng và cân nhắc ăn một bữa nhỏ trước khi tập nếu cảm thấy khó chịu.