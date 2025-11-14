Vắc xin ngừa ung thư do HPV sẽ tiêm miễn phí cho trẻ nhỏ

Thêm các vắc xin tiêm miễn phí cho trẻ nhỏ

Ngày 14.11, Bộ Y tế phát động cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về chương trình Tiêm chủng mở rộng tại Việt Nam.

Tại lễ phát động, thạc sĩ Hoàng Hồng Mai, Phó trưởng phụ trách Văn phòng chương trình Tiêm chủng quốc gia, cho biết, theo lộ trình được Chính phủ phê duyệt, năm 2026, vắc xin rota ngừa tiêu chảy do virus rota sẽ bao phủ trên cả nước, trong Tiêm chủng mở rộng. Vắc xin này đã triển khai trong tiêm chủng mở rộng từ năm 2024.

Vắc xin rota trong tiêm chủng mở rộng triển khai trên cả nước từ 2026 ẢNH: BÁ ĐOÀN

Hiện, viêm phổi và tiêu chảy vẫn là hai nguyên nhân chính gây tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi tại Việt Nam. Trong giai đoạn 2016 - 2023, virus rota là nguyên nhân gây ra ca tiêu chảy cấp ở 20% - 50% trẻ nhỏ. Ước tính virus rota khiến hàng trăm nghìn trẻ phải nhập viện và hàng ngàn trẻ phải cấp cứu mỗi năm, đặc biệt ở vùng sâu vùng xa, những địa phương chưa có điều kiện tiếp cận với vắc xin phòng bệnh trong tiêm chủng dịch vụ.

Sau vắc xin rota, năm 2025 có thêm vắc xin phế cầu (phế cầu khuẩn là nguyên nhân rất thường gặp gây viêm phổi, viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết ở trẻ em); vắc xin ngừa HPV (HPV là virus gây ung thư cổ tử cung ở nữ và một số bệnh ở nam giới) sẽ đưa vào tiêm chủng mở rộng quốc gia từ 2026.

Năm 2030, vắc xin cúm mùa cũng sẽ được triển khai tiêm miễn phí trong chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia.

Trong số vắc xin mới trong tiêm chủng mở rộng, có một số vắc xin chi phí cao so với khả năng chi trả của nhiều gia đình (có loại lên đến cả triệu đồng/mũi tiêm). Kinh phí mua vắc xin từ ngân sách và nguồn tài trợ.

Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về chương trình Tiêm chủng mở rộng tại Việt Nam tổ chức từ ngày 14.11.2025 - hết ngày 10.12.2025, lan tỏa thông điệp về tiêm chủng an toàn, đúng lịch và đầy đủ. Người dự thi là công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc trong nước, tham gia bài thi trắc nghiệm trên website chính thức: https://cuocthitimhieutcmr.org.



