3 lý do thường gặp khiến ăn ít vẫn không giảm mỡ

Nếu đã ăn ít vẫn không giảm mỡ thì có thể do một hoặc một vài nguyên nhân sau:

Ăn ít nhưng không thâm hụt calo

Một trong những sai lầm lớn khiến khó giảm mỡ dù đã ăn kiêng là không chú ý đến chất lượng thực phẩm. Đúng là có ăn ít đi nhưng lại chọn sai thực phẩm, khiến các món họ ăn dù ít về khối lượng nhưng lại nhiều về calo. Chúng thường chứa nhiều đường và chất béo, chẳng hạn như cô la sữa hay thức uống ngọt, theo chuyên trang Eating Well (Mỹ).

Ngủ không đủ giấc có thể dẫn đến khó giảm cân dù đã ăn kiêng ẢNH: AI

Nguyên tắc chung để giảm cân hay giảm mỡ thì đều cần thâm thụt calo. Ngoài ra, ăn ít và thiếu protein sẽ khiến cơ thể bị mất cơ bắp. Mất cơ khiến tốc độ trao đổi chất giảm, làm cơ thể tiêu thụ ít năng lượng hơn và giảm mỡ trở nên khó khăn hơn.

Để khắc phục, người giảm mỡ nên theo dõi lượng calo hấp thụ bằng nhật ký thực phẩm hoặc ứng dụng đếm calo. Hãy tăng lượng protein lên khoảng 1,2-2 gram/kg cân nặng và chọn thực phẩm giàu chất xơ.

Ăn kiêng khắc nghiệt làm chậm trao đổi chất

Ăn kiêng giúp giảm mỡ hiệu quả. Nhưng nhiều người sau một thời gian ăn kiêng thì thấy việc giảm mỡ chậm. Họ thường phản ứng bằng cách cắt calo mạnh hơn, tập luyện nhiều hơn. Tuy nhiên, đây lại có thể là sai lầm.

Tổ chức y tế phi lợi nhuận Mayo Clinic (Mỹ) cho biết khi giảm cân, cơ thể đồng thời mất cả cơ bắp và mỡ thừa, giảm trao đổi chất. Vì giảm trao đổi chất nên cơ thể dễ rơi vào trạng thái chững cân.

Giải pháp là cần tránh cắt calo quá sâu, chỉ nên tạo thâm hụt vừa phải. Thỉnh thoảng, mọi người nên có một ngày ăn uống bình thường để ổn định hoóc môn, duy trì trao đổi chất và giúp cơ thể phục hồi. Ngoài ra, hãy kết hợp tập luyện sức mạnh để duy trì cơ bắp. Đây là cách tốt để ổn định trao đổi chất.

Ngủ không đủ

Một nguyên nhân thường bị bỏ qua nhưng rất quan trọng là giấc ngủ, mức độ căng thẳng và hoóc môn. Thiếu ngủ làm tăng cortisol, loại hoóc môn khiến cơ thể dễ tích trữ mỡ, đặc biệt là ở vùng bụng.

Ngủ ít hoặc ngủ kém làm rối loạn sự cân bằng giữa hoóc môn no leptin và hoóc môn đói ghrelin, khiến chúng ta ăn nhiều hơn. Bên cạnh đó, căng thẳng kéo dài cũng khiến cortisol cao liên tục, dẫn đến tình trạng kháng insulin và giảm khả năng đốt mỡ. Ngoài ra, một số rối loạn nội tiết như suy giáp hoặc hội chứng buồng trứng đa nang cũng làm chậm trao đổi chất.

Để cải thiện, mọi người nên ngủ đủ 7-9 giờ mỗi đêm, duy trì thời gian ngủ ổn định và thực hành các kỹ thuật giảm stress như thiền, hít thở sâu hoặc đi bộ ngoài trời. Nếu nghi ngờ có rối loạn nội tiết, hãy đến gặp bác sĩ để được chẩn đoán chính xác, theo Eating Well.