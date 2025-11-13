Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Bệnh viện K có kế hoạch mua thuốc điều trị ung thư của Nga

Liên Châu
13/11/2025 20:17 GMT+7

Bệnh viện K đang có kế hoạch triển khai mua sắm thuốc điều trị ung thư Pembroria do Nga sản xuất, sử dụng cho bệnh nhân. Thuốc khoảng 18 triệu đồng/lọ, giá chưa đến 1/3 so với thuốc phát minh, nhưng không phải người bệnh ung thư nào cũng có chỉ định dùng.

Thuốc phát minh 62 triệu đồng/lọ

Liên quan thuốc điều trị ung thư Pembrolizuma (hoạt chất pembrolizumab) do Nga sản xuất, chiều 13.11, Bệnh viện K cho biết, thuốc Pembroria với hoạt chất pembrolizumab, lọ 100 mg/4 ml do Công ty Limited Liability "PK-137", Liên bang Nga sản xuất đã được Cục Quản lý dược, Bộ Y tế đã cấp giấy đăng ký lưu hành.

Giá dự kiến của thuốc Pembroria khoảng 18 triệu đồng/lọ, với liều thường dùng là 2 lọ cho 1 chu kỳ điều trị. Như vậy, chi phí cho 1 chu kỳ điều trị của bệnh nhân khoảng 36 triệu đồng với liều 200 mg (2 lọ).

Bệnh viện K mua thuốc điều trị ung thư Pembroria giá rẻ từ Nga cho bệnh nhân - Ảnh 1.

Thuốc chữa bệnh ung thư cần được chỉ định phù hợp với từng ca bệnh

ẢNH: TUẤN MINH

Pembroria là thuốc sinh học được phê duyệt cho các chỉ định sau: u hắc tố, ung thư biểu mô phổi không tế bào nhỏ, ung thư biểu mô tế bào vảy đầu và cổ, u lympho Hodgkin kinh điển, ung thư biểu mô đường tiết niệu, ung thư biểu mô thực quản, ung thư có tình trạng mất ổn định vi vệ tinh mức độ cao (MSI-H) hoặc khiếm khuyết trong sửa chữa bắt cặp sai, ung thư cổ tử cung, ung thư biểu mô tế bào thận, ung thư biểu mô nội mạc tử cung, ung thư vú bộ ba âm tính, ung thư biểu mô tuyến dạ dày hoặc chỗ nối dạ dày - thực quản, ung thư biểu mô đường mật.

Bệnh viện K đang có kế hoạch triển khai mua sắm thuốc Pembroria để đưa vào sử dụng cho bệnh nhân trong thời gian tới.

Bệnh viện cũng cho biết, không phải người bệnh nào mắc các bệnh ung thư được liệt kê ở trên cũng được chỉ định dùng pembrolizumab.

Việc sử dụng pembrolizumab còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: thể trạng người bệnh, loại đột biến của khối u, giai đoạn bệnh… được đánh giá bởi các bác sĩ chuyên khoa ung thư.

Tại Bệnh viện K, việc điều trị sẽ được cá thể hóa với từng người bệnh, dựa trên nhiều yếu tố bác sĩ sẽ tư vấn, đưa ra phác đồ phù hợp để đảm bảo hiệu quả điều trị cho người bệnh.

Cũng theo Bệnh viện K, pembrolizumab là tên hoạt chất (thành phần có tác dụng của thuốc) được phát minh bởi hãng MSD của Mỹ có tên thương mại Keytruda, lọ 100 mg/4 ml. Pembrolizumab bản chất là một kháng thể đơn dòng kháng PD-1 và là một thuốc sinh học được chỉ định cho một số loại ung thư, thuộc nhóm điều trị miễn dịch. Thuốc được dùng bằng cách truyền tĩnh mạch tại cơ sở y tế.

Keytruda được Cục Quản lý dược, Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam từ năm 2017. Hiện nay, Keytruda được Bộ Y tế phê duyệt 14 chỉ định bao gồm: u hắc bào ác tính, ung thư phổi không tế bào nhỏ, u lympho Hodgkin kinh điển, ung thư biểu mô đường tiết niệu, ung thư tế bào vảy đầu và cổ, ung thư dạ dày, ung thư có tình trạng mất ổn định vi vệ tinh mức độ cao, ung thư cổ tử cung, ung thư biểu mô tế bào gan, ung thư đại trực tràng có tình trạng mất ổn định vi vệ tinh mức độ cao hoặc khiếm khuyết trong sửa chữa bắt cặp sai, u lympho tế bào B lớn trung thất nguyên phát, ung thư thực quản, ung thư vú bộ ba âm tính, ung thư biểu mô tế bào thận.

Thuốc Keytruda hiện có giá khoảng 62 triệu đồng/lọ.

Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam (đợt 57) cho 14 vắc xin, sinh phẩm, trong đó có thuốc chứa hoạt chất pembrolizumab, trị ung thư, do Nga sản xuất.

