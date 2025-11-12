Thuốc điều trị ung thư mới cấp phép được chỉ định như thế nào?

Liệu pháp miễn dịch cho ung thư tiến triển

Liên quan thuốc điều trị ung thư hoạt chất pembrolizumab mới được Bộ Y tế cấp phép lưu hành hồi tháng 10, ngày 12.11, thông tin từ Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cho biết, thuốc đã được thử nghiệm lâm sàng trước khi cấp phép lưu hành tại Việt Nam, tiếp tục đánh giá về sinh miễn dịch trong quá trình điều trị, không phải là sinh phẩm có chỉ định mới. Đây là kháng thể đơn dòng trong số 99 sản phẩm tương tự dòng "MAB" đã được cấp phép tại Việt Nam.

Hiện có nhiều thuốc điều trị ung thư được cấp phép tại Việt Nam ẢNH: TUẤN MINH

Các thuốc kháng thể đơn dòng đều được gọi tên với công thức: "tên thuốc + MAB" sau cùng. Các liệu pháp "MAB" bắt chước các kháng thể tự nhiên nhưng được tạo ra trong phòng thí nghiệm.

Trước đó, thuốc hoạt chất gốc pembrolizumab của hãng MSD (Mỹ) đã được cấp phép lưu hành tại Việt Nam từ năm 2017.

Theo Cục Quản lý dược, thuốc hoạt chất pembrolizumab đường truyền tĩnh mạch, có chỉ định cho các ung thư: điều trị u hắc tố, ung thư biểu mô, phổi không tế bào nhỏ, ung thư biểu mô tế bào vẩy, u hắc tố, ung thư biểu mô phổi không tế bào nhỏ; ung thư biểu mô tế bào vảy đầu và cổ; u lympho Hodgkin kinh điển; ung thư biểu mô đường tiết niệu; ung thư biểu mô thực quản; ung thư đại trực tràng; ung thư cổ tử cung, ung thư vú bộ ba âm tính; ung thư biểu mô tuyến dạ dày...

Thuốc này được dùng trong điều kiện ngoại trú và tại bệnh viện. Việc điều trị phải được bắt đầu và giám sát bởi các bác sĩ chuyên khoa trong điều trị ung thư. Người bệnh cần được theo dõi chặt chẽ, lưu ý về phản ứng bất lợi liên quan miễn dịch như: viêm phổi, viêm đại tràng...; và theo dõi các phản ứng miễn dịch quá mức như: viêm cơ tim độ 3 hoặc 4; viêm não độ 3 hoặc 4; phản ứng ở da (hội chứng Stevens-Johnson)...

Theo Viện Ung thư quốc gia, pembrolizumab là một liệu pháp miễn dịch cho bệnh nhân mắc các loại ung thư tiến triển.

Pembrolizumab là thuốc thuộc nhóm chất ức chế điểm kiểm soát miễn dịch. Cơ chế hoạt động bằng cách ngăn chặn protein PD-1 trên tế bào T khỏi liên kết với PD-L1 trên tế bào ung thư, từ đó tăng cường khả năng nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư của hệ miễn dịch.

Tuy nhiên, việc xác định liệu pháp này có phù hợp hay không cần dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm loại ung thư, tình trạng sức khỏe cá nhân. Một số loại ung thư có mức PD-L1 thấp hoặc không biểu hiện PD-L1 có thể không đáp ứng tốt với liệu pháp này.

Điều quan trọng là bệnh nhân cần thảo luận với bác sĩ chuyên khoa ung thư để đánh giá về các ưu thế từ liệu pháp.