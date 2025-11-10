Phụ nữ mắc bệnh ung thư vẫn có thể sinh con nhờ trữ mô buồng trứng

Hội nghị sản phụ khoa Việt - Pháp 2025 được Bệnh viện Phụ sản T.Ư tổ chức tại Hà Nội, trong 2 ngày 9 - 10.11, với các báo cáo khoa học đột phá về tính mới trong thực tế điều trị, bao gồm các thành tựu mới nhất bảo tồn khả năng sinh sản với phụ nữ mắc bệnh ung thư.

GS Nguyễn Duy Ánh (bìa trái) chúc mừng các chuyên gia quốc tế nhận Kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân do lãnh đạo Bộ Y tế trao tặng

ẢNH: NGUYỄN HƯƠNG

Theo GS-TS, bác sĩ Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản T.Ư, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thực hành lĩnh vực sản phụ khoa và bảo tồn khả năng sinh sản của người phụ nữ, là 2 phiên rất mới tại hội nghị khoa học này.

Nhấn mạnh về giá trị nhân văn trong việc bảo tồn khả năng sinh sản của phụ nữ khi mắc ung thư, GS Ánh cho rằng, thời gian qua, chúng ta mới chỉ quen với việc điều trị là phá hủy, điều trị là cắt bỏ khi có bệnh tật. Bây giờ nhu cầu của người bệnh là điều trị bệnh nhưng vẫn phải bảo tồn các chức năng sinh sản; hoặc những người phụ nữ không có bệnh tật gì, nhưng muốn kéo dài khả năng sinh sản của họ khi đã lớn tuổi.

"Việc bảo tồn buồng trứng cho họ, bảo tồn nội tiết cho họ để đến lúc người ta cần sẽ cấy ghép lại mô buồng trứng đó, cũng như để cho họ có khả năng có nội tiết chính từ bản thân họ, không phải dùng thuốc ngoại lai, để cho họ có khả năng đảm bảo nội tiết của họ như tuổi 30 mãi. Đó là một nhu cầu hết sức chính đáng", GS Ánh nói.

GS Ánh cho biết, với kỹ thuật trên, thế giới đã đi trước chúng ta hơn chục năm. Đã có những em bé ra đời từ việc bảo tồn mô buồng trứng từ người mẹ bị ung thư buồng trứng phải cắt bỏ những phần ung thư.

"Có bệnh nhân 11 tuổi bị ung thư buồng trứng phải cắt bỏ để điều trị, nhưng buồng trứng lành được bảo tồn theo kỹ thuật này. 13 năm sau, bệnh nhân được ghép lại và đã sinh con bình thường. Đến nay, đã có hàng trăm trẻ em trên thế giới được sinh ra từ việc bảo tồn mô buồng trứng ở những người mẹ bị ung thư buồng trứng, phải cắt bỏ một phần", GS Ánh nói.

Kỹ thuật này được chỉ định ở những người bị ung thư vùng tiểu khung và phải xạ trị. Vì khi xạ trị, buồng trứng lành có nguy cơ cao bị phá hủy. Hoặc trường hợp phụ nữ vì một số điều kiện mà mong muốn sinh con muộn hơn, ở tuổi 40.

Giám đốc Bệnh viện Phụ sản T.Ư chia sẻ: "Đây là do nhu cầu thực tế từ những người bệnh mong muốn được bảo tồn khả năng sinh sản sau khi mắc bệnh, mà với các phương pháp điều trị trước đây họ phải cắt bỏ hoàn toàn, mất cơ hội làm mẹ. Tuy nhiên, chúng tôi không khuyến khích phụ nữ thực hiện kỹ thuật này để sinh con muộn".

Bệnh viện Phụ sản T.Ư sẽ là đơn vị đầu tiên triển khai kỹ thuật này tại Việt Nam, với sự chuẩn bị về nhân lực, điều kiện trang thiết bị.

Theo giới chuyên môn, với bảo tồn mô buồng trứng, một phần nhỏ mô buồng trứng được lấy và lưu trữ đông theo quy trình chuyên môn, bảo tồn cấu trúc và chức năng của mô buồng trứng. Khi muốn mang thai, mô sẽ được rã đông và cấy ghép trở lại vào cơ thể.