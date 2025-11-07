Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Cơ hội tiếp cận phương pháp điều trị ung thư mới

Liên Châu
Liên Châu
07/11/2025 14:21 GMT+7

Số ca mắc ung thư tại Việt Nam tăng gần gấp đôi chỉ trong hơn một thập kỷ, hiện ghi nhận khoảng 180.000 ca/năm. Các nghiên cứu lâm sàng thuốc, phương pháp điều trị mới trong ung thư mang đến cơ hội tiếp cận phương pháp điều trị hiện đại.

Tiếp cận thuốc ung thư mới  

Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Bệnh viện Ung bướu Hà Nội được tổ chức ngày 7.11. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ghi nhận, trong số 3 bệnh viện hàng đầu về chuyên khoa ung bướu trong nước, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội tham gia hỗ trợ hiệu quả công tác chuyên môn cho các cơ sở chuyên khoa, mỗi năm điều trị trên 300.000 lượt ca bệnh ung thư.

Nghiên cứu lâm sàng mang đến cơ hội tiếp cận phương pháp điều trị ung thư mới - Ảnh 1.

Bệnh viện Ung bướu Hà Nội được nhận Huân chương Lao động hạng nhì về những đóng góp xuất sắc trong nghiên cứu, ứng dụng các phương pháp tiên tiến điều trị ung thư

ẢNH: VŨ HƯƠNG

"Các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng được Bệnh viện Ung bướu Hà Nội triển khai tốt, đặc biệt với các thuốc sinh học, thuốc đích, mở ra cơ hội tiếp cận thuốc mới cho người bệnh ung thư", ông Tuyên đánh giá cao công tác nghiên cứu, điều trị tại bệnh viện.

TS-BS Bùi Vinh Quang, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, cho biết bệnh viện đã và đang triển khai 48 nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, đảm bảo theo quy trình chuẩn của Bộ Y tế và yêu cầu nghiên cứu.

Đơn vị nghiên cứu lâm sàng Bệnh viện Ung bướu Hà Nội thực hiện các thử nghiệm lâm sàng mang đến cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị hiện đại, miễn phí, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị bệnh ung thư, đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp dữ liệu giá trị cho các nghiên cứu về y tế công cộng và ung thư trong nước và quốc tế. 

Tham gia các nghiên cứu lâm sàng, hàng ngàn lượt người bệnh ung thư đã được tiếp cận các thuốc, phương pháp điều trị mới.

Số ca mắc ung thư tại Việt Nam đã tăng gần gấp đôi sau hơn 10 năm

Trong khuôn khổ kỷ niệm 25 năm thành lập Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, hội thảo Phòng chống ung thư Hà Nội 2025 được tổ chức với 100 báo cáo khoa học, trong đó 27 bài từ các báo cáo viên quốc tế (Mỹ, Pháp, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan - Trung Quốc, Malaysia, Singapore, Ấn Độ) cùng sự tham dự của hơn 500 chuyên gia trong nước. Hội thảo là diễn đàn khoa học uy tín, trao đổi kinh nghiệm và công bố các nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực ung bướu.

Theo thông tin tại hội thảo, ung thư đang gia tăng mạnh mẽ trên toàn cầu. Tại Việt Nam, số ca mắc ung thư đã tăng gần gấp đôi chỉ trong hơn một thập kỷ, từ 92.000 ca năm 2010 lên 180.000 ca năm 2022.

Tại lễ kỷ niệm, tập thể Bệnh viện Ung bướu Hà Nội được nhận Huân chương Lao động hạng nhì. Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội được nhận Huân chương Lao động hạng ba, do Chủ tịch nước tặng thưởng, ghi nhận đóng góp xuất sắc trong nghiên cứu, ứng dụng các phương pháp tiên tiến điều trị ung thư.

Bệnh viện Ung bướu Hà Nội là tuyến cuối chuyên môn kỹ thuật chuyên khoa ung bướu của cả nước, cung cấp các dịch vụ y tế chẩn đoán và điều trị ung bướu toàn diện. Bệnh viện có hơn 700 cán bộ nhân viên, trong đó 160 bác sĩ, 81% bác sĩ có trình độ sau đại học; có các bài báo công bố quốc tế.

