Việt Nam có sản phẩm AI chẩn đoán X-quang tuyến vú được FDA công nhận

Tại hội nghị, TS Nguyễn Ngô Quang, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và đào tạo (Bộ Y tế), thông tin: Tháng 5.2025, Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đã cấp phép cho VinDr (nền tảng trí tuệ nhân tạo toàn diện trong chẩn đoán hình ảnh y tế) lưu hành trên thị trường Mỹ. Đồng thời, VN trở thành quốc gia thứ 5 có sản phẩm AI cho chẩn đoán X-quang tuyến vú được FDA công nhận, sau Mỹ, Pháp, Hà Lan và Hàn Quốc.

Ứng dụng AI trong chẩn đoán ẢNH: TƯ LIỆU BỘ Y TẾ

Trong nước, với đào tạo y khoa, AI được ứng dụng hiệu quả tại một số trường đại học trong nước; sinh viên và bác sĩ thực hành được đào tạo cách sử dụng và kiểm tra kết quả từ các phần mềm AI hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh (ví dụ: phát hiện ung thư, tổn thương phổi trên CT/X-quang) để nâng cao khả năng đọc và ra quyết định lâm sàng.

Với hệ thống lâm sàng, AI cung cấp các gợi ý về phác đồ điều trị cá nhân hóa hoặc cảnh báo rủi ro dựa trên dữ liệu bệnh án, đóng vai trò như một công cụ học tập cho các bác sĩ trẻ… Thống kê cho thấy một tỷ lệ lớn sinh viên y dược (70% sinh viên Đại học Y Dược TP.HCM) bày tỏ sự quan tâm và đang sử dụng AI trong học tập và nghiên cứu.

TS Nguyễn Ngô Quang nhấn mạnh yêu cầu đạo đức trong ứng dụng AI. Theo hướng dẫn đạo đức và quản lý AI trong y tế của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cần đảm bảo các nguyên tắc đạo đức chính khi sử dụng AI cho y tế, đó là: bảo vệ quyền tự chủ của con người; thúc đẩy sức khỏe và sự an toàn của con người cũng như lợi ích công cộng; các nhà thiết kế công nghệ AI phải đáp ứng các yêu cầu quy định về an toàn, độ chính xác và hiệu quả cho các trường hợp sử dụng hoặc chỉ định được xác định rõ ràng; đảm bảo tính minh bạch, khả năng giải thích và dễ hiểu; thúc đẩy trách nhiệm và giải trình; đảm bảo tính bao trùm và công bằng...

Khẳng định AI không chỉ là công nghệ, đó còn là tầm nhìn về một nền y học nhân văn, chính xác và công bằng hơn, GS Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược, ĐH Quốc gia Hà Nội, cho rằng VN cần nắm bắt cơ hội này để trở thành trung tâm khu vực về nghiên cứu và ứng dụng AI trong y học. Bệnh viện ĐH Y dược cơ sở Linh Đàm của trường ứng dụng công nghệ thông tin, AI, robot trong khám chữa bệnh, đặc biệt với các chuyên khoa tim mạch, cột sống, thần kinh, cơ xương khớp, hướng đến mô hình bệnh viện thông minh.

Theo Bộ Y tế, bệnh viện thông minh là bệnh viện ứng dụng công nghệ thông tin từ mức 6: sử dụng bệnh án điện tử, không sử dụng bệnh án giấy; thanh toán điện tử; y tế từ xa; sử dụng AI trong khám chữa bệnh.