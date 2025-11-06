Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Việt Nam có sản phẩm AI chẩn đoán X-quang tuyến vú được FDA công nhận

Liên Châu
Liên Châu
06/11/2025 08:10 GMT+7

Hội nghị về nghiên cứu ứng dụng AI trong y tế vừa được Trường đại học Y dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức với sự tham dự của các chuyên gia hàng đầu trong nước, quốc tế và các bệnh viện đầu ngành.

Tại hội nghị, TS Nguyễn Ngô Quang, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và đào tạo (Bộ Y tế), thông tin: Tháng 5.2025, Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đã cấp phép cho VinDr (nền tảng trí tuệ nhân tạo toàn diện trong chẩn đoán hình ảnh y tế) lưu hành trên thị trường Mỹ. Đồng thời, VN trở thành quốc gia thứ 5 có sản phẩm AI cho chẩn đoán X-quang tuyến vú được FDA công nhận, sau Mỹ, Pháp, Hà Lan và Hàn Quốc.

Việt Nam có sản phẩm AI chẩn đoán X-quang tuyến vú được FDA công nhận - Ảnh 1.

Ứng dụng AI trong chẩn đoán

ẢNH: TƯ LIỆU BỘ Y TẾ

Trong nước, với đào tạo y khoa, AI được ứng dụng hiệu quả tại một số trường đại học trong nước; sinh viên và bác sĩ thực hành được đào tạo cách sử dụng và kiểm tra kết quả từ các phần mềm AI hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh (ví dụ: phát hiện ung thư, tổn thương phổi trên CT/X-quang) để nâng cao khả năng đọc và ra quyết định lâm sàng.

Với hệ thống lâm sàng, AI cung cấp các gợi ý về phác đồ điều trị cá nhân hóa hoặc cảnh báo rủi ro dựa trên dữ liệu bệnh án, đóng vai trò như một công cụ học tập cho các bác sĩ trẻ… Thống kê cho thấy một tỷ lệ lớn sinh viên y dược (70% sinh viên Đại học Y Dược TP.HCM) bày tỏ sự quan tâm và đang sử dụng AI trong học tập và nghiên cứu.

TS Nguyễn Ngô Quang nhấn mạnh yêu cầu đạo đức trong ứng dụng AI. Theo hướng dẫn đạo đức và quản lý AI trong y tế của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cần đảm bảo các nguyên tắc đạo đức chính khi sử dụng AI cho y tế, đó là: bảo vệ quyền tự chủ của con người; thúc đẩy sức khỏe và sự an toàn của con người cũng như lợi ích công cộng; các nhà thiết kế công nghệ AI phải đáp ứng các yêu cầu quy định về an toàn, độ chính xác và hiệu quả cho các trường hợp sử dụng hoặc chỉ định được xác định rõ ràng; đảm bảo tính minh bạch, khả năng giải thích và dễ hiểu; thúc đẩy trách nhiệm và giải trình; đảm bảo tính bao trùm và công bằng...

Khẳng định AI không chỉ là công nghệ, đó còn là tầm nhìn về một nền y học nhân văn, chính xác và công bằng hơn, GS Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược, ĐH Quốc gia Hà Nội, cho rằng VN cần nắm bắt cơ hội này để trở thành trung tâm khu vực về nghiên cứu và ứng dụng AI trong y học. Bệnh viện ĐH Y dược cơ sở Linh Đàm của trường ứng dụng công nghệ thông tin, AI, robot trong khám chữa bệnh, đặc biệt với các chuyên khoa tim mạch, cột sống, thần kinh, cơ xương khớp, hướng đến mô hình bệnh viện thông minh.

Theo Bộ Y tế, bệnh viện thông minh là bệnh viện ứng dụng công nghệ thông tin từ mức 6: sử dụng bệnh án điện tử, không sử dụng bệnh án giấy; thanh toán điện tử; y tế từ xa; sử dụng AI trong khám chữa bệnh.

Tin liên quan

Biện pháp đơn giản giảm viêm tuyến vú

Biện pháp đơn giản giảm viêm tuyến vú

Viêm tuyến vú khá phổ biến ở phụ nữ đang cho con bú song hiện cũng xảy ra ở những phụ nữ bị tiểu đường, có khả năng miễn nhiễm thấp hoặc những người gần đây vừa phẫu thuật ngực.

Khám phá thêm chủ đề

X-quang Việt Nam AI Y khoa Tổ chức y tế thế giới WHO Bộ Y tế FDA
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận