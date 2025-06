Tiên phong chuyển đổi số, hướng đến mô hình bệnh viện thông minh

Bệnh viện đa khoa Thái Hòa là cơ sở y tế tư nhân có nhiều thiết bị y tế hiện đại giúp chẩn đoán chính xác, và là cơ sở y tế cấp ban đầu đạt chuẩn trong khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn và các tỉnh lân cận.

Tập đoàn Advantech Việt Nam và Intel đã hợp tác cùng ký kết hợp tác chiến lược với Bệnh viện đa khoa Thái Hòa để ra mắt giải pháp trọn gói iHospital sử dụng các thiết bị thông minh, đánh dấu sự ra đời của bệnh viện thông minh tại Việt Nam áp dụng chuyển đổi số ở quy mô toàn diện từ trước tới nay ẢNH: THÁI HÒA

Tháng 6.2024, Bệnh viện đa khoa Thái Hòa được công nhận triển khai bệnh án điện tử theo Thông tư 46/2018/TT-BYT, là một trong 85 cơ sở đầu tiên trong tổng số hơn 13.000 cơ sở y tế trên toàn quốc. Đặc biệt, Bệnh viện đa khoa Thái Hòa là bệnh viện thông minh tầm cỡ khu vực với các hệ thống như: Hệ thống Access control, người bệnh và nhân viên y tế được cấp thẻ để được vào cửa khoa, phòng và thang máy; Hệ thống camera an ninh sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đảm bảo an ninh, an toàn gần như tuyệt đối cho người bệnh và nhân viên y tế; Hệ thống thanh toán thông minh trong bệnh viện, cung cấp giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt qua thẻ nội bộ Smart Card; Giường bệnh nội trú thông minh, tại mỗi giường bệnh nội trú có một hệ thống iWard và xe tiêm thông minh; Phòng mổ thông minh AVAS; Hệ thống định vị theo thời gian thực (RTLS).

Không chỉ dừng lại ở hệ thống quản lý thông minh, Bệnh viện đa khoa Thái Hòa còn đầu tư nhiều thiết bị y tế hiện đại, như: hệ thống vận chuyển mẫu xét nghiệm tự động; máy phân tích hệ miễn dịch tự động Lumipulse G1200 Fujirebio INC; máy phân tích HbA1c tự động, HA-8380V - Arkray - Nhật; máy đông máu tự động, ACL TOP350-Mỹ… Hệ thống chẩn đoán hình ảnh hiện đại, như: máy siêu âm chẩn đoán Vinno G65 - 5D; siêu âm đàn hồi siêu hạng giúp chẩn đoán ung thư sớm của tuyến vú, tuyến giáp, ung thư gan. Máy siêu âm định lượng gan FibroScan 430, Echosens - Pháp xác định mức độ gan nhiễm mỡ và độ xơ hóa gan. Máy siêu âm màu tổng quát 4D, Voluson P8, hãng GE đánh giá dị tật thai nhi.

Hệ thống nội soi tiêu hóa, VP - 7000, Fujifilm có AI giúp chẩn đoán sớm ung thư đại tràng. Hệ thống CT 128 lát, Revolution Maxima-GE giúp chẩn đoán hẹp động mạch vành, động mạch não. Máy đo mật độ xương DEXA (Dual-Energy X-ray Absorptiometry), Prodigy, hãng GE giúp chẩn đoán chính xác mức độ loãng xương. Hệ thống phòng mổ thông minh và các thiết bị hiện đại, như: máy gây mê kèm thở Fabius Plus - Dräger; hệ thống phẫu thuật nội soi đa chuyên khoa - Karl Storz, Bowa; bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi tổng quát chuyên khoa ngoại - sản - niệu; hệ thống C-Arm, hãng GE; máy giúp thở cao cấp dùng cho người lớn và trẻ em, Savina 300 - Dräger. Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn với các thiết bị hiện đại, như: máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp công nghệ Plasma VH2O2; máy hấp hơi nước 252 lít tích hợp bộ tạo hơi,…

Thiết bị hiện đại và bệnh viện thông minh của Bệnh viện đa khoa Thái Hòa

Cùng với đội ngũ nhân lực giàu kinh nghiệm tại chỗ và hợp tác với các chuyên gia hàng đầu trong nước về phẫu thuật, nội khoa tim mạch. Nền tảng là bệnh viện thông minh, thiết bị y tế hiện đại, Bệnh viện đa khoa Thái Hòa hứa hẹn sẽ là mô hình bệnh viện chuẩn mực cao của y tế khu vực trong giai đoạn chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.