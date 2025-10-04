Cục Quản lý dược yêu cầu các cơ sở bán buôn, bán lẻ, cơ sở tổ chức chuỗi nhà thuốc ngừng kinh doanh, cung cấp, cấp phát lô thuốc bị thu hồi nêu trên; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người sử dụng thuốc ngừng việc kê đơn, bán, cấp phát và sử dụng lô thuốc bị thu hồi nêu trên.

Theo Bộ Y tế, năm 2024, trong số các mẫu được kiểm nghiệm giám sát chất lượng, thuốc không đạt chất lượng có tỷ lệ 0,45%, tỷ lệ thuốc giả dưới 0,1% và không phát hiện thuốc giả tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Mỗi năm, trong nước có gần 38.000 mẫu thuốc lưu hành được lấy mẫu kiểm nghiệm ẢNH: NAM SƠN

Hằng năm, ngành y tế tổ chức lấy và kiểm tra gần 38.000 mẫu thuốc lưu hành trên thị trường; kết quả cho thấy tỷ lệ thuốc không đạt chất lượng đã giảm mạnh từ hơn 10% vào đầu những năm 1990 xuống còn dưới 2% trong các năm gần đây.

Về đảm bảo cung ứng thuốc, vật tư y tế, Bộ Y tế cho biết, từ ngày 1.7.2025, các bệnh viện tự chủ chi thường xuyên (tự chủ nhóm 2), tự chủ chi đầu tư, chi thường xuyên (tự chủ nhóm 1) được tự quyết định việc mua sắm thuốc, thiết bị y tế từ nguồn thu của bệnh viện, nguồn chi bảo hiểm y tế và các nguồn vốn khác không phải ngân sách nhà nước mà không nhất thiết phải đấu thầu theo quy định của luật Đấu thầu.

Các quy định hiện hành đã đơn giản thủ tục, tăng cường minh bạch và nâng cao hiệu quả lựa chọn nhà thầu. Các giải pháp trên giúp đảm bảo cơ bản đầy đủ thuốc, trang thiết bị y tế cho điều trị, chăm sóc sức khỏe.