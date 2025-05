Quảng Nam lập đoàn kiểm tra tình trạng thuốc giả, thực phẩm chức năng giả

Trưa nay 16.5, ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, cho biết trước thực trạng sản xuất, buôn bán thuốc giả, thực phẩm chức năng giả, sữa giả và mỹ phẩm không rõ nguồn gốc diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân, ông đã ký ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành trên địa bàn toàn tỉnh.

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng thuốc giả ẢNH: C.X

Theo quyết định, đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng cũng như các cơ sở khám chữa bệnh về việc chấp hành quy định của pháp luật trong lĩnh vực dược, an toàn thực phẩm, mỹ phẩm và chuyên môn khám chữa bệnh.

Thời gian kiểm tra là 15 ngày (kể từ ngày 13.5) trên địa bàn tất cả huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam.

Đoàn kiểm tra bao gồm đại diện Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh, Thanh tra Sở Y tế, Phòng Nghiệp vụ Y dược, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc - mỹ phẩm - thực phẩm cùng đại diện UBND cấp huyện.

Mục tiêu trọng tâm là kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực dược, an toàn thực phẩm, mỹ phẩm và chuyên môn khám chữa bệnh; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi gian lận, sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc.

Theo ông Mai Văn Mười, đây là một trong những hành động cụ thể thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 40 và 41/CĐ-TTg ngày 17.4. Đồng thời, cho thấy sự vào cuộc mạnh mẽ của ngành y tế tỉnh Quảng Nam trong công tác bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đấu tranh với hành vi gian lận thương mại và tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng.